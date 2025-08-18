'संन्यास के लिए मजबूर मत करो, वह कोहिनूर हीरा है', बुमराह को लेकर किसने दिया ये बयान?

भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने लगातार आलोचना झेल रहे जसप्रीत बुमराह को जल्दी संन्यास लेने के लिए मजबूर न करने की चेतावनी दी है. बुमराह ने आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में खेला था, जहां उन्होंने अपने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए तीन मैच खेले थे. भारत के 1-2 से पिछड़ने के बाद सीरीज के आखिरी टेस्ट में बुमराह के न खेलने के लिए इस तेज गेंदबाज की काफी आलोचना हुई थी.

'वह एक कोहिनूर हीरा हैं'

हाल ही में आकाश चोपड़ा ने बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट का बचाव करते हुए कहा कि इस तेज गेंदबाज को सही तरीके से संभालने की जरूरत है, क्योंकि वह एक नायाब रत्न हैं. चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'बुमराह जैसा कोई गेंदबाज नहीं है. उसे जबरदस्ती जल्दी संन्यास लेने के लिए मजबूर न करें क्योंकि वह 24 कैरेट शुद्ध सोना है. वह कोहिनूर हीरा है. वह जितना लंबा खेलेगा, उतना ही बेहतर होगा. मुझे नहीं लगता कि वह बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, लेकिन जब तक वह खेलता है, मैं कहूंगा कि उसे बनाए रखना चाहिए.'

इसके अलावा, आकाश चोपड़ा ने यह भी कहा कि लंबी टेस्ट सीरीज में गेंदबाज़ों को रोटेट किया जाना चाहिए और मैनेजमेंट को बुमराह को जब भी उपलब्ध हो, खिलाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि वह सभी टेस्ट मैच खेलेंगे. वह चुन-चुनकर खेलेंगे. मेरा मानना है कि यह सही है या गलत, यह कोई बहस का विषय नहीं है. अगर आपके पास उस स्तर का कोई खिलाड़ी उपलब्ध है, तो उसे जब भी मौका मिले, खिलाएं. जसप्रीत बुमराह, एक गेंदबाज के तौर पर, आप बॉलिंग कॉम्बिनेशन को बहुत आसानी से बदल सकते हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर बुमराह चौथे नंबर या ओपनर बल्लेबाज होते और कहते कि वह दो मैच खेलेंगे और उसके बाद नहीं खेलेंगे, तो यह एक समस्या है. तीन या चार टेस्ट मैचों की सीरीज में गेंदबाजों को रोटेट करना जरूरी है.'

एशिया कप में एक्शन में होंगे बुमराह

इस बीच, बुमराह के आगामी एशिया कप 2025 में वापसी करने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए चयनकर्ताओं के सामने अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है. इस तेज गेंदबाज ने आखिरी बार वर्ल्ड कप 2024 के दौरान टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट खेला था, जहां उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था. एशिया कप के बाद भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज और उसके बाद पांच टी-20 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा.