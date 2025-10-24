दर्दनाक! ईश्वर ऐसा किसी के साथ न करे... इस क्रिकेटर का घर सूना कर गई 'नन्हीं परी', बुरी तरह टूटा परिवार

एक क्रिकेटर के घर दुखों का पहाड़ टूटा है. उनकी नवजात बेटी के निधन से परिवार में शोक का माहौल है. दुख की इस घड़ी में इस क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया. इस अनहोनी से पूरा परिवार टूट चुका है. दरअसल, यह हादसा पाकिस्तान के ऑलराउंडर आमिर जमाल के साथ हुआ है. 29 साल के इस क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए अपने बच्चे के निधन की जानकारी दी.

आमिर का भावुक पोस्ट

आमिर जमाल ने एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए भावुक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, 'अल्लाह से आए थे, अल्लाह के पास लौट गए. मैं तुम्हें ज्यादा देर तक थाम नहीं सका, मेरे छोटे फरिश्ते. बाबा और मम्मा तुम्हें बहुत याद करेंगे. अल्लाह तुम्हें जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम पर रखे.' उनकी इस पोस्ट पर फैन्स और साथी क्रिकेटर्स ने दुख और सहानुभूति के प्रकट की. पाकिस्तान महिला टीम की पूर्व कप्तान सना मीर ने लिखा, 'अल्लाह आपको और आपकी पत्नी को इस गम को सहने की ताकत दे.'

इसके अलावा आमिर के करीबी दोस्तों मंसूर राना, राय एम अजलान, प्रणव महाजन और बिजनेसमैन हमजा नकवी ने भी दुख जताया. हमजा नक़वी ने लिखा, 'मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं. आप एक बेहतरीन इंसान और शानदार क्रिकेटर हैं. उम्मीद है जल्द ही आपको पाकिस्तान की जर्सी में फिर देखेंगे.' बता दें कि आमिर जमाल पेशावर जाल्मी की ओर से पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं. उन्होंने अब तक पाकिस्तान के लिए 8 टेस्ट, 3 वनडे और 6 टी20 मैच खेले हैं.

आमिर जमाल का इंटरनेशनल करियर

आमिर जमाल आखिरी बार जनवरी 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेले थे और इस समय लाहौर रीजन व्हाइट्स के लिए कायद-ए-आजम ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं. अब तक अपने छोटे करियर में उन्होंने टेस्ट में 21 विकेट और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में 5 विकेट लिए हैं. फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में उनके 40 मैचों में 99 विकेट हैं. इस साल की शुरुआत में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 2025–26 सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स से बाहर कर दिया था. उस समय आमिर ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा, 'उन्हें समझने दो, उन्हें बोलने दो, अल्लाह सब जानता है...'