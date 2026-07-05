Shan Masood से क्यों छीनी गई टेस्ट कप्तानी? चीफ सेलेक्टर Aaqib Javed ने बताई सबसे बड़ी वजह

why Shan Masood lost Pakistan Test captaincy: पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टेस्ट कप्तानी को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव हुआ है. शान मसूद से कप्तानी छीन ली गई है. उनकी जगह बोर्ड ने एक बार फिर सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम पर भरोसा किया है. अब सवाल ये है कि आखिर मसूद से 3 साल के अंदर ही कप्तानी क्यों छीन ली गई? इस सवाल का जवाब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दिया गया है. बोर्ड का मानना है कि शान मसूद बतौर बल्लेबाज तो टीम में अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे, लेकिन बतौर कप्तान उनके नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे.
दरअसल, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दौरों के लिए बाबर आजम को एक बार फिर पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद पीसीबी (PCB) ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर शान मसूद को यह जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन अब मसूद से आगे बढ़ते हुए बोर्ड ने दोबारा बाबर पर भरोसा जताया है.
इस बड़े फैसले की वजह बताते हुए मुख्य चयनकर्ता (Chief Selector) आकिब जावेद ने साफ किया कि सिलेक्टर्स को एक ऐसे कप्तान की तलाश थी, जो नेतृत्व में बेहतर परिणाम दे सके. लाहौर में पत्रकारों से बात करते हुए आकिब जावेद ने कहा, 'हम एक ऐसे कप्तान की तलाश में थे जो टीम को बेहतर तरीके से आगे ले जा सके. बतौर बल्लेबाज शान मसूद का व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन एक कप्तान के रूप में हमें टीम के लिए वो मनचाहे नतीजे नहीं मिल पा रहे थे, जिनकी जरूरत थी.'
इस बयान का मतलब साफ है कि बतौर खिलाड़ी मसूद बढ़िया हैं, लेकिन कप्तानी के मामले में वह फ्लॉप रहे. इसलिए उनसे कप्तानी छीन ली गई.
शान मसूद बतौर कप्तान पूरी तरह फ्लॉप रहे. पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने 16 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिनमें से टीम ने 4 जीते और 12 में हार का सामना किया.
कप्तान के रूप में मसूद के पहले ही दौरे पर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से वाइटवॉश झेलना पड़ा था. ऑस्ट्रेलिया में शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान को अपनी ही धरती पर बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक 2-0 से टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी थी. यह पहला मौका था, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में मात दी थी. इस बेहद खराब दौर के बाद एक अच्छी खबर तब आई, जब पाकिस्तान ने घरेलू मैदान पर वापसी करते हुए इंग्लैंड को 2-1 से हराया, लेकिन यह जीत टीम के पूर्ण पुनरुद्धार की शुरुआत नहीं बन सकी.