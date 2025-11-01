Team India Playing XI से बाहर रहा ये धाकड़ गेंदबाज, तो हैरान रह गए आरोन फिंच, "तीसरे T20I में मिले मौका"

Aaron Finch on Arshdeep Singh: इंडियन क्रिकेट टीम 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टूर पर है. पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. बीते शुक्रवार को खेले गए दूसरे मैच में भारतीय टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. दोनों ही मैचों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टी20 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच ने अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल न किए जाने पर हैरानी जताई है.

"तीसरी T20I में हो अर्शदीप वापसी"

आरोन फिंच (Aaron Finch) ने जियोस्टार पर कहा, "रविवार 2 नवंबर को होबार्ट (Hobart) के निंजा स्टेडिम (Ninja Stadium) में होने वाले तीसरे मैच में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) प्लेइंग इलेवन में वापसी नहीं करते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी होगी. अर्शदीप सिंह को टीम में होना चाहिए."



अर्शदीप सिंह (फोटो-एपी)



ज्यादा बैटर्स उतारने पर सवाल

फिंच ने कहा, "टी20 क्रिकेट के बारे में मैंने एक बात सीखी है, जब आप बहुत ज्यादा बल्लेबाजों के साथ उतरते हैं, तो कभी-कभी जिम्मेदारी कम हो जाती है. बल्लेबाज मान लेते हैं कि कोई और काम पूरा कर देगा. लेकिन अगर आप एक बल्लेबाज कम खिलाते हैं, तो यs आश्चर्यजनक है कि बाकी बल्लेबाज कितनी बार अच्छा प्रदर्शन करते हैं. भारत का फोकस साफ तौर से वर्ल्ड कप पर है, और ये सीरीज उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए सही संयोजन खोजने की प्रक्रिया का हिस्सा है.”

Add Zee News as a Preferred Source

"टीम इंडिया ने बनाए कम रन"

दूसरे मैच में भारत की गेंदबाजी पर फिंच ने कहा, "अगर कुछ और रन बनते तो चीजें आसान हो जातीं. बुमराह का पहला ओवर वाकई अच्छा था और उसने ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान किया. गेंदबाजों के लिए बोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं थे. यह लक्ष्य पर्याप्त नहीं था. कुछ अतिरिक्त रन मैच को और दिलचस्प बना सकते थे."

अभिषेक के मुरीद हुए फिंच

फिंच ने अभिषेक की तारीफ करते हुए कहा, "अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने जो संयम दिखाया, उसके लिहाज से ये उनकी बेहतरीन पारियों में से एक थी. उनके जैसे बल्लेबाज आपको मुश्किल में डाल देते हैं, और जब वह लय में आ जाते हैं, तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होता है.

निचले क्रम के साथ बल्लेबाजी करना आसान नहीं है. उन्हें स्ट्राइक रोटेट करना मुश्किल लगता है. वे बल्ले को घुमा पाएंगे. वे बाउंड्री लगा पाएंगे. स्ट्राइक रोटेट करना उनकी ताकत नहीं है, और यही हमने अभिषेक और हर्षित की बल्लेबाजी के दौरान देखा. मुझे लगता है कि यही एक ऐसा फील्ड होगा जिस पर भारत गौर करेगा." पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श की इस मैच में नेतृत्व क्षमता की तारीफ की.

(इनपुट-आईएएनएस)