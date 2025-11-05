कप्तान भी, रन मशीन भी! टी20I में इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड अटूट, आसपास भी नहीं कोई

टी20 क्रिकेट इतिहास में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. ये क्रिकेट का एक ऐसा प्रारुप हैं जिसे लोग देखना खूब पसंद करते हैं. टी20 क्रिकेट में आए दिन कोई ना कोई कीर्तिमान स्थापित होते रहते हैं. टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाज कुछ इस तरह से रन बनाते हैं मानो कोई निजी बदला निकाल रहे हों. लिमिटेड ओवर्स के इस फॉर्मेट में कई ऐसे कप्तान रहे हैं, जिन्होंने जमकर रन बसराए हैं. उन्हीं में से आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही खिलाड़ी की जिनके नाम टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कायम है.

एरोन फिंच

यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच ने किया था. उन्होंने 3 जुलाई साल 2018 में हारारे क्रिकेट ग्राउंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए टी20 मुकाबले में 76 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौके और 10 छक्के की मदद से 172 रनों की पारी खेल डाली थी. उन्होंने 226.77 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से धुंआधार प्रदर्शन किया था. उनका यह रिकॉर्ड आज भी अटूट है वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते कप्तान हैं. उनके आसपास भी कोई नहीं भटकता है.

बतौर खिलाड़ी भी नंबर 1

एरोन फिंच ना सिर्फ बतौर कप्तान बल्कि खिलाड़ी के रूप में भी सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 1 पर हैं. बता दें कि यह किसी भी बल्लेबाज द्वारा टी20I में खेली गई सर्वोच्च पारी है. फिंच ने अपने करियर में 2 बार ये कारनामा किया है. उन्होंने सबसे पहले 156 रनों की पारी खेली थी. उसके बाद अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित कर दिया.

फिंच का टी20I करियर

फिंच ने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में की थी और साल 2022 में अपने टी20 करियर को अलविदा कह दिया. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 103 मैचों की 103 पारियों में 142.68 की औसत से 3120 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 172 रनों का रहा है. फिंच ने अपने टी20 करियर में 2 शतक और 19 अर्धशतक लगाने का कारनामा किया है.

