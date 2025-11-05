Advertisement
trendingNow12990009
Hindi Newsक्रिकेट

कप्तान भी, रन मशीन भी! टी20I में इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड अटूट, आसपास भी नहीं कोई

टी20 क्रिकेट इतिहास में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. ये क्रिकेट का एक ऐसा प्रारुप हैं जिसे लोग देखना खूब पसंद करते हैं. टी20 क्रिकेट में आए दिन कोई ना कोई कीर्तिमान स्थापित होते रहते हैं.उन्हीं में से आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही खिलाड़ी की जिनके नाम टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कायम है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaron Finch
Aaron Finch

टी20 क्रिकेट इतिहास में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. ये क्रिकेट का एक ऐसा प्रारुप हैं जिसे लोग देखना खूब पसंद करते हैं. टी20 क्रिकेट में आए दिन कोई ना कोई कीर्तिमान स्थापित होते रहते हैं. टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाज कुछ इस तरह से रन बनाते हैं मानो कोई निजी बदला निकाल रहे हों. लिमिटेड ओवर्स के इस फॉर्मेट में कई ऐसे कप्तान रहे हैं, जिन्होंने जमकर रन बसराए हैं. उन्हीं में से आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही खिलाड़ी की जिनके नाम टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कायम है.

एरोन फिंच

यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच ने किया था. उन्होंने 3 जुलाई साल 2018 में हारारे क्रिकेट ग्राउंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए टी20 मुकाबले में 76 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौके और 10 छक्के की मदद से 172 रनों की पारी खेल डाली थी. उन्होंने 226.77 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से धुंआधार प्रदर्शन किया था. उनका यह रिकॉर्ड आज भी अटूट है वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते कप्तान हैं. उनके आसपास भी कोई नहीं भटकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बतौर खिलाड़ी भी नंबर 1
एरोन फिंच ना सिर्फ बतौर कप्तान बल्कि खिलाड़ी के रूप में भी सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 1 पर हैं. बता दें कि यह किसी भी बल्लेबाज द्वारा टी20I में खेली गई सर्वोच्च पारी है. फिंच ने अपने  करियर में 2 बार ये कारनामा किया है. उन्होंने सबसे पहले 156 रनों की पारी खेली थी. उसके बाद अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित कर दिया.

फिंच का टी20I करियर

फिंच ने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में की थी और साल 2022 में अपने टी20 करियर को अलविदा कह दिया. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 103 मैचों की 103 पारियों में 142.68 की औसत से 3120 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 172 रनों का रहा है.  फिंच ने अपने टी20 करियर में 2 शतक और 19 अर्धशतक लगाने का कारनामा किया है.

ये भी पढ़ें: अभिषेक का धमाका, कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर बनेंगे दूसरे भारतीय, जानें पूरा मामला

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Aaron Finch

Trending news

'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
Pune News
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
Sanjay Raut
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
bengaluru news
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...