21 चौके 14 छक्के 193 रन...T20 में क्रिस गेल की बादशाहत खत्म, गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसा ये भारतीय बल्लेबाज

Aarya Desai 193 Runs Record: टी20 क्रिकेट में आम तौर पर टीमें 20 ओवरों में 170 से 200 के बीच स्कोर करती हैं, लेकिन 19 मार्च 2026 के दिन एक नया इतिहास रचा गया है. इस दिन अकेले एक बल्लेबाज ने 81 गेंदों पर 193 रन कूट डाले. ये किसी भी टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में खेली गई सबसे बड़ी पारी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसने दिग्गज ओपनर रह चुके क्रिस गेल का 175 रनों का महारिकॉर्ड तोड़कर टी20 क्रिकेट में उनकी बादशाहत खत्म कर दी है. ये कमाल IPL 2026 के आगाज से ठीक 9 दिन पहले हुआ है और जिस बैटर ने यह कारनामा कर दिखाया है, वो IPL में KKR का हिस्सा रह चुका है, लेकिन उसे कभी प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला. अब इस खिलाड़ी ने 193 रन ठोक विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी है.

जिस बल्लेबाज ने क्रिस गेल के सालों पुराने साम्राज्य को तहस-नहस किया है, वो कोई और नहीं बल्कि गुजरात के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले 22 साल के युवा बल्लेबाज आर्य देसाई (Aarya Desai) हैं, जिन्होंने सूरत क्रिकेट लीग 2026 में यह कमाल कर दिखाया है. सूरत क्रिकेट लीग के छठे सीजन में 19 मार्च को लूथरा पेगासस और कैलाश स्पोर्ट्स क्लब के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें आर्य ने लूथरा की टीम के लिए मात्र 81 गेंदों पर नाबाद 193 रनों की ऐसी आतिशी पारी खेली कि गेंदबाजों के पसीने छूट गए.

गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसे आर्य

आर्य देसाई गेंदबाजों पर एक मिसाइल की तरह टूटे. उन्होंने 21 चौकों और 14 छक्कों की मदद से 193 रन ठोक डाले. इस ऐतिहासिक पारी के दम पर उन्होंने न केवल गेल के 175 रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त किया, बल्कि टी20 क्रिकेट में पहले दोहरे शतक की दहलीज पर भी दस्तक दे दी है. आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त टी20 टूर्नामेंट में यह अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है, जिसे तोड़ना अब किसी भी बैटर के लिए बेहद मुश्किल माना जा रहा है. सूरत क्रिकेट T20 लीग गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट है.

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मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो आर्य की इस तूफानी पारी के दम पर लूथरा पेगासस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 267 रन बनाए. इसके जवाब में कैलाश स्पोर्ट्स क्लब की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 179 रन ही बना सकी, जिससे लूथरा पेगासस ने 93 रन से जीत हासिल की. जीत के हीरो आर्य देसाई रहे. ये वही आर्य हैं, जो IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वॉड में शामिल रह चुके हैं, लेकिन उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला था.

आर्य देसाई का क्रिकेट करियर

आर्य देसाई के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने घरेलू क्रिकेट में गुजरात के लिए खेला है. गुजरात के लिए अब तक वो 20 फर्स्ट क्लास और 17 लिस्ट A मैच खेल चुके हैं. फर्स्ट क्लास में उनके नाम 2 शतक और 5 फिफ्टी के दम पर 1083 रन दर्ज हैं, जबकि लिस्ट A में 1 शतक और 5 फिफ्टी की मदद से उन्होंने 623 रन बनाए हैं. खास बात ये है कि देसाई रणजी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित डोमेस्टिक टूर्नामेंटों में गुजरात का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

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