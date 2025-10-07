314 रन...एशिया कप में 'रंगबाजी', अब ऑस्ट्रेलिया टूर पर नया 'मिशन', दो हफ्तों पहले ही मिल गया खुला चैलेंज

भारत के तूफानी सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए खूब रन बनाए. पहली बार कोई प्रतिष्ठित टूर्नामेंट खेल रहे अभिषेक ने मात्र 7 मैचों में 200 के स्ट्राइक रेट से 314 रन बना डाले. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 44.50 का रहा. उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते पूरे क्रिकेट जगत में उनकी चर्चा तेज हो गई. उन्होंने बैक टू बैक पचासे लगाए थे. विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया. उनकी खतरनाक पारियों को देखकर लोगों ने उन्हें दूसरा रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग तक कहना शुरु कर दिया था. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले उनको लेकर पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने गजब की भविष्यवाणी कर दी है.

विदेशी पिचों पर अभिषेक

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अभिषेक शर्मा का टी20 टीम में चयन हुआ है. भारतीय पिचों पर तो उनका बल्ला जमकर बोला है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका क्या प्रदर्शन रहता है. विदेशी पिचों पर अभिषेक को देखने के लिए सभी बेकरार हैं. इसी बीच उन्हें लेकर एबी डिविलियर्स ने खूब चर्चा की है.

'वहां की पिचों में'

डिविलियर्स ने कहा, " अभिषेक शर्मा जबरदस्त फॉर्म में हैं. कुछ लोगों का कहना है कि वह इस फॉर्मेट में दुनिया के सबसे बेहतर सलामी बल्लेबाज हैं. देखना दिलचस्प होगा की वह ऑस्ट्रेलिया में वहां की पिचों पर क्या करते हैं. मुझे लगता है वह अपनी बल्लेबाजी को इंजॉय करेंगे. क्योंकि वहां की पिचों पर भारत की तुलना में उछाल मिलेगी.

'देखना होगा मजेदार'

डिविलियर्स ने आगे उनकी बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए कहा, ' उन्हें अपनी बाहें ऑफ साइड की तरफ खोलना पसंद है, ब्लेड खोलना, प्वाइंट थर्ड मैंने से बाउंड्री को कवर करना और उस तरफ छक्के मारना. इसके साथ ही वह लेग साइड में भी खुलकर खेल लेते हैं. वह एक शानदार खिलाड़ी हैं, उन्हें खेलते देखने काफी मजेदार रहेगा.'

अभिषेक के लिए बड़ा मौका

आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अभिषेक का प्रदर्शन उनके लिए एक कड़ी परीक्षा होगी. विदेशी पिचों पर वह किस तरह से खेलते हैं, इसका भी पता लगेगा. एशियन पिचों पर उनकी बल्लेबाजी निश्चित ही शानदार रही है. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका प्रदर्शन उन्हें एक मजबूत इंटरनेशनल बल्लेबाज के तौर पर स्थापित करेगा.