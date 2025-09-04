एबी डिविलियर्स ने चुनी दुनिया की सबसे खतरनाक वनडे टीम! इस खिलाड़ी को नंबर 1 बना उड़ाए सबके होश

दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीकी टीम के स्टार खिलाड़ी रहे एबी डिविलियर्स ने वनडे क्रिकेट के टॉप 10 बल्लेबाजों का चुनाव किया है. गौरतलब है एबी ने अपनी टीम में विराट कोहली को नंबर 1 पर और उनके साथ खुद को बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में दूसरे नंबर पर रखा है. डिविलियर्स और कोहली का याराना भला किससे ही छिपा होगा.
Trending Photos
दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीकी टीम के स्टार खिलाड़ी रहे एबी डिविलियर्स ने वनडे क्रिकेट के टॉप 10 बल्लेबाजों का चुनाव किया है. गौरतलब है एबी ने अपनी टीम में विराट कोहली को नंबर 1 पर और उनके साथ खुद को बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में दूसरे नंबर पर रखा है. डिविलियर्स और कोहली का याराना भला किससे ही छिपा होगा. दोनों ही दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी हैं. लंबे समय तक डिविलियर्स ने विश्व क्रिकेट में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कोहराम मचा रखा था. ऐसे में उनके टॉप 10 खिलाड़ी का सिलेक्शन पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.
डिविलियर्स के टॉप 10 स्टार
1- विराट कोहली, 2- एबी डिविलियर्स, 3- रिकी पोंटिंग, 4- सचिन तेंदुलकर, 5- हाशिम अमला, 6- रोहित शर्मा, 7- एमएस धोनी, 8- कुमार संगकारा, 9- बाबर आजम, 10- डेविड वार्नर.
कोहली को लेकर हुए इमोशनल
डिविलियर्स ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, "सिर्फ भारत ही नहीं मैं भी विराट को टेस्ट क्रिकेट में काफी मिस करते हैं. उनका इस तरह इतनी जल्दी रेड बॉल क्रिकेट को छोड़ना क्रिकेट फैंस के लिए बेहद दुखद है. कोहली मेरे बेहद ही अच्छे दोस्त हैं. उन्हें लाल गेंद में खेलता देख बहुत मिस करता हूं. उनमें अभी काफी क्रिकेट बची है वो और लंबा टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे. हालांकि, खुशी की बात ये हैं कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में मौजूद हैं. उम्मीद है वे इस फॉर्मेट में अभी लंबे समय तक बने रहेंगे.
कोहली-डिविलियर्स का याराना
आईपीएल 2025 में आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के समय मैदान पर डिविलियर्स और क्रिस गेल दोनों ही खिलाड़ियों की मौजूदगी उनका प्यार विराट और आरसीबी के लिए दिखाता है. आरसीबी के चैंपियन बनने के बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया. एबी लंबे समय तक कोहली के साथ आरसीबी में खेले हैं और दोनों के बीच रिकॉर्डतोड़ पार्टनरशिप हुई है.