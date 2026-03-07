मेरा दिल और दिमाग कह रहा... एबी डिविलियर्स ने तोड़ा इस टीम का दिल, कर दी T20 वर्ल्ड कप 2026 विनर की भविष्यवाणी

T20 World Cup 2026 Winner Prediction: दुनियाभर के क्रिकेट फैंस बेसब्री से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये ब्लॉकबस्टर मैच खेला जाएगा. इस बीच कई क्रिकेट एक्सपर्ट ने फाइनल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. साउथ अफ्रीका के पूर्व महान खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने भी फाइनल से पहले अपने दिल की बात बताई है.

एबी डिविलियर्स ने न्यूजीलैंड का दिल तोड़ते हुए भारत को ट्रॉफी जीतने का प्रबल दावेदार बताया है. उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि टीम इंडिया आसानी से न्यूजीलैंड को हरा सकती है. एबीडी ने इसके पीछे की बड़ी वजह भी बताई है. बता दें कि भारत ने इंग्लैंड तो न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल तक का सफर तय किया है.

भारत की जीत की भविष्यवाणी

एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर दावा किया कि मौजूदा फॉर्म और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए टीम इंडिया टी20 विश्व चैंपियन बनने का सबसे सुनहरा मौका है. RCB के पूर्व क्रिकेटर की माने तो न्यूजीलैंड के पास भारत जैसी मजबूत टीम के सामने जीतने की बहुत ही कम गुंजाइश है. एबी डिविलियर्स ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो न्यूजीलैंड के पास जीतने का केवल 10 से 20 प्रतिशत मौका है. टीम इंडिया को शिकस्त देने के लिए उन्हें अपने जीवन का सबसे बेहतरीन खेल खेलना होगा.''

भारत को जीत का प्रबल दावेदार मानते हुए एबी डिविलियर्स ने ये भी कहा कि वो टीम इंडिया के साथ हैं. उन्होंने कहा, ''मेरा दिल और दिमाग, सबकुछ भारत की जीत की तरफ इशारा कर रहा है. अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो ये बड़ा उलटफेर से कम नहीं होगा. भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि न्यूजीलैंड को जीतने के लिए किसी चमत्कार की दरकार होगी.

भारत के पास इतिहास बदलने का मौका

अगर टीम इंडिया फाइनल में न्यूजीलैंड को हराने में सफल होती है तो सूर्या एंड कंपनी एक साथ कई इतिहास बदलने में कामयाब हो जाएगी. बता दें कि 2024 का टी20 विश्व कप भी भारत के नाम रहा था. अब तक किसी टीम ने बैक टू बैक दो बार ये खिताब अपने नाम नहीं किया है. वहीं, किसी देश ने अपने घर पर टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है. इसके अलावा किसी टीम ने 3 बार टी20 विश्व कप ट्रॉफी नहीं जीती है. टीम इंडिया के पास इतिहास बदलने का सुनहरा मौका है.

