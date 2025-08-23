'वह पूरे मैच नहीं खेलेंगे..' Asia Cup 2025 से 15 दिन पहले चौंका देगा ये अपडेट, बुमराह बन गए सस्पेंस

Asia Cup 2025 के आगाज में 15 दिन बाकी हैं. सभी टीमें जोर-शोर से तैयारियों में जुटी हैं. चारो तरफ टीम इंडिाय के स्क्वाड का शोर है. इस बीच एबी डिविलियर्स के एक अपडेट ने भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं. उन्होंने टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर चुप्पी तोड़ी है.
Asia Cup 2025 के आगाज में 15 दिन बाकी हैं. सभी टीमें जोर-शोर से तैयारियों में जुटी हैं. चारो तरफ टीम इंडिाय के स्क्वाड का शोर है. इस बीच एबी डिविलियर्स के एक अपडेट ने भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं. उन्होंने टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि बुमराह एशिया कप के सभी मुकाबलों में खेलते नजर नहीं आएंगे. वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए उन्हें मैदान पर उतारा जाएगा.
टेस्ट सीरीज में खेल 3 मैच
इंग्लैंड टूर पर भी जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड चर्चा में रहा था. बुमराह बड़ा मुद्दा साबित हुए थे, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज में महज 3 मुकाबले खेले थे. इसके बाद एशिया कप 2025 में भी उनकी जगह को लेकर सस्पेंस था, लेकिन उन्हें स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है. अब एक बार फिर एशिया कप से पहले वर्कलोड का मुद्दा उठ गया है जबकि एशिया कप से पहले बुमराह डेढ़ महीने ब्रेक पर रहेंगे.
क्या बोले एबी डिविलियर्स?
डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, 'उन्हें टीम में देखकर बहुत अच्छा लगा, वह फिट और खेलने के लिए तैयार हैं. मुझे नहीं लगता कि वह सभी मैच खेलेंगे. मैंने रिपोर्ट्स देखीं कि उन्हें उन मैचों के लिए चुना जाएगा जो मायने रखते हैं और मुझे सेलेक्टर्स की सक्रियता काफी पसंद आई. आपको अपने वरिष्ठ और सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों को इसी तरह मैनेज करना चाहिए.'
कुलदीप की कर दी तारीफ
पूर्व प्रोटियाज़ कप्तान ने 30 साल से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों को मैनेज करने पर भी बात कही. उन्होंने आगे कहा, 'आजकल उम्रदराज प्लेयर्स के लिए काफी क्रिकेट हो रहा है. पिछले कुछ सालों में उनकी मेहनत का असर हुआ है. एक बार जब आप इन खिलाड़ियों को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, तो आप उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा सकते हैं. मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया है.
डिविलियर्स ने टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, उनका दिमाग बहुत तेज है और वे बल्लेबाजों को चकमा दे देते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कुलदीप यादव को चुना गया था, लेकिन उन्हें एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला.