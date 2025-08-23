'वह पूरे मैच नहीं खेलेंगे..' Asia Cup 2025 से 15 दिन पहले चौंका देगा ये अपडेट, बुमराह बन गए सस्पेंस
Advertisement
trendingNow12894054
Hindi Newsक्रिकेट

'वह पूरे मैच नहीं खेलेंगे..' Asia Cup 2025 से 15 दिन पहले चौंका देगा ये अपडेट, बुमराह बन गए सस्पेंस

Asia Cup 2025 के आगाज में 15 दिन बाकी हैं. सभी टीमें जोर-शोर से तैयारियों में जुटी हैं. चारो तरफ टीम इंडिाय के स्क्वाड का शोर है. इस बीच एबी डिविलियर्स के एक अपडेट ने भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं. उन्होंने टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर चुप्पी तोड़ी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Asia Cup 2025
Asia Cup 2025

Asia Cup 2025 के आगाज में 15 दिन बाकी हैं. सभी टीमें जोर-शोर से तैयारियों में जुटी हैं. चारो तरफ टीम इंडिाय के स्क्वाड का शोर है. इस बीच एबी डिविलियर्स के एक अपडेट ने भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं. उन्होंने टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि बुमराह एशिया कप के सभी मुकाबलों में खेलते नजर नहीं आएंगे. वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए उन्हें मैदान पर उतारा जाएगा. 

टेस्ट सीरीज में खेल 3 मैच

इंग्लैंड टूर पर भी जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड चर्चा में रहा था. बुमराह बड़ा मुद्दा साबित हुए थे, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज में महज 3 मुकाबले खेले थे. इसके बाद एशिया कप 2025 में भी उनकी जगह को लेकर सस्पेंस था, लेकिन उन्हें स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है. अब एक बार फिर एशिया कप से पहले वर्कलोड का मुद्दा उठ गया है जबकि एशिया कप से पहले बुमराह डेढ़ महीने ब्रेक पर रहेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले एबी डिविलियर्स? 

डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, 'उन्हें टीम में देखकर बहुत अच्छा लगा, वह फिट और खेलने के लिए तैयार हैं. मुझे नहीं लगता कि वह सभी मैच खेलेंगे. मैंने रिपोर्ट्स देखीं कि उन्हें उन मैचों के लिए चुना जाएगा जो मायने रखते हैं और मुझे सेलेक्टर्स की सक्रियता काफी पसंद आई. आपको अपने वरिष्ठ और सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों को इसी तरह मैनेज करना चाहिए.'

ये भी पढे़ं.. 4 ओवर में लुटाए 68 रन... टी20 करियर के 5वें मैच में ही शर्मनाक रिकॉर्ड का 'दाग', फिर भी एशिया कप में एंट्री

कुलदीप की कर दी तारीफ

पूर्व प्रोटियाज़ कप्तान ने 30 साल से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों को मैनेज करने पर भी बात कही. उन्होंने आगे कहा, 'आजकल उम्रदराज प्लेयर्स के लिए काफी क्रिकेट हो रहा है. पिछले कुछ सालों में उनकी मेहनत का असर हुआ है. एक बार जब आप इन खिलाड़ियों को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, तो आप उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा सकते हैं. मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया है.

डिविलियर्स ने टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, उनका दिमाग बहुत तेज है और वे बल्लेबाजों को चकमा दे देते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कुलदीप यादव को चुना गया था, लेकिन उन्हें एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
uddhav thackeray
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
Punjab
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर, BSF ने दबोचा
West Bengal
तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर, BSF ने दबोचा
संसद के बाहर ये 'सुनहरी चीज' बनी PM मोदी की सुरक्षा में खतरा, हरकत में आई SPG
PM Modi SPG security
संसद के बाहर ये 'सुनहरी चीज' बनी PM मोदी की सुरक्षा में खतरा, हरकत में आई SPG
'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई'
Kiren Rijiju
'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई'
'डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे घाटी के बच्चे...', सरकार के हाथों में गए 215 स्कूल
jammu kashmir news
'डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे घाटी के बच्चे...', सरकार के हाथों में गए 215 स्कूल
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
TikTok
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
Punjab
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
Postal Services
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
;