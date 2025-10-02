Advertisement
एशिया कप ट्रॉफी विवाद में विराट कोहली के यार की एंट्री, टीम इंडिया को लेकर किया ऐसा कमेंट

एशिया कप ट्रॉफी विवाद में साउथ अफ्रीका के दिग्गज और विराट कोहली के जिगरी एबी डिविलियर्स ने अपनी राय व्यक्त की है. उन्होंने खेल और राजनीति को साफ तौर पर अलग रखने की मांग की है. साथ ही टीम इंडिया के ट्रॉफी न फैसले को लेकर भी बयान दिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:20 PM IST
भारत के एशिया कप ट्रॉफी जीतने के बाद दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जमकर हंगामा हुआ. टीम इंडिया ने पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना किया, लेकिन एसीसी अध्यक्ष नकवी जिद पर अड़ गए कि भारतीय टीम को ट्रॉफी उनके ही हाथों से लेनी होगी. यह विवाद अभी तक थमा नहीं है. इस पूरे मामले पर साउथ अफ्रीका के दिग्गज और विराट कोहली के जिगरी एबी डिविलियर्स ने अपनी राय व्यक्त की है. उन्होंने खेल और राजनीति को साफ तौर पर अलग रखने की मांग की है. साथ ही टीम इंडिया के ट्रॉफी न फैसले को लेकर भी बयान दिया. 

एशिया कप में जमकर मचा हंगामा

दक्षिण अफ्रीका के महान क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने अपने एक यूट्यूब वीडियो पर बोलते हुए उस अजीब स्थिति पर बात की जब टीम इंडिया ने एशिया क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. बता दें कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच साफ तौर पर तनाव नजर आया. कोई हाथ मिलाना नहीं, मैदान पर नोंक-झोंक और मेडल-ट्रॉफी को लेकर लगातार चल रही खींचतान की वजह से खेल खुद सुर्खियों में रहा. डिविलियर्स ने इस घटना की अपने अंदाज में व्याख्या की.

'खेल को राजनीति से दूर रहना चाहिए'

डिविलियर्स ने ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हुए कहा, 'टीम इंडिया को शायद इस बात से दिक्कत थी कि कौन उन्हें ट्रॉफी दे रहा था. मुझे नहीं लगता कि यह सब खेल में होना चाहिए. राजनीति को अलग रहना चाहिए. खेल एक अलग चीज है, और इसे उसी के लिए मनाया जाना चाहिए. इसे देखकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में वे चीजों को सुलझा लेंगे. यह खेल, खिलाड़ियों और क्रिकेटरों को बहुत मुश्किल स्थिति में डाल देता है और मुझे यही देखना पसंद नहीं है. अंत में यह सब बहुत अजीब था.'

भारतीय टीम के प्रदर्शन की तारीफ

ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के आस-पास के ड्रामे पर अपनी बात कहने के बावजूद एबी डिविलियर्स भारत के प्रदर्शन की तारीफ करना नहीं भूले. उन्होंने कहा, 'चलिए सबसे ज़रूरी चीज (क्रिकेट) पर ध्यान देते हैं. भारत बहुत, बहुत मजबूत दिख रहा है. T20 वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है. याद रखें, यह ज्यादा दूर नहीं है और उनके पास बहुत प्रतिभा दिखती है, और वे बड़े पलों में अच्छा खेलते हैं. इसलिए शानदार.'

