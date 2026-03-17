एबी डीविलियर्स ने दिखाई हिम्मत... धोनी के खेलने पर उठाया सवाल, IPL 2026 से पहले दिया तूफानी बयान, सहमत हैं आप?

IPL 2026: बहुत कम ऐसे क्रिकेट एक्सपर्ट या कमेंटेटर्स हैं जो आईपीएल में एमएस धोनी के खेलने पर सवाल उठाते हैं. साउथ अफ्रीका और RCB के पूर्व महान खिलाड़ी एबी डीविलियर्स ने ये बड़ा रिस्क लिया है. आईपीएल 2026 से पहले उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में धोनी की भूमिका पर सवाल उठाया है. डिविलियर्स की माने तो राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन के ट्रेड करने के बाद CSK की टीम में महेंद्र सिंह धोनी की जगह नहीं बनती है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि माही पिछले 2-3 सालों से नंबर 7 या 8 पर खेलते दिखे हैं.

स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए डीविलियर्स ने साफ कहा कि अगर धोनी अब टीम की कप्तानी नहीं करते हैं और नंबर 8 या 9 पर बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं, एक ऐसी भूमिका जिसे उन्होंने पिछले दो आईपीएल सीजन में काफी हद तक निभाया है, तो प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह को सही ठहराना मुश्किल हो जाता है.

धोनी के खेलने पर डीविलियर्स ने उठाए सवाल

Add Zee News as a Preferred Source

एबी डीविलियर्स ने आगे कहा कि अगर वह नंबर 8 या 9 पर बल्लेबाजी करने की भूमिका निभाएंगे और कप्तानी नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ दिखावे के लिए है और गलत कारणों से धोनी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं. एबीडी ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रॉफी किसी एक खिलाड़ी के दम पर नहीं जीती जाती, अंततः यह टीम के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन धोनी की जगह लेने के लिए एकदम सही खिलाड़ी हैं.

पुजारा ने क्या कहा?

हालांकि, सीएसके के लिए खेल चुके चेतेश्वर पुजारा ने एक विपरीत विचार व्यक्त करते हुए जोर दिया कि अगर धोनी को बल्लेबाजी क्रम में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उनका प्रभाव अभी भी निर्णायक हो सकता है.

पुजारा ने जियोस्टार पर कहा, ''मुझे एमएस धोनी के आठवें या नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करने का कोई मतलब नहीं दिखता, क्योंकि उनमें अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता है, जो सीएसके टीम का कोई और बल्लेबाज नहीं कर सकता. अगर वो सिर्फ पांच या दस गेंदें ही खेल पाते हैं, तो सोचिए माही भाई 25 या 30 गेंदें खेलकर क्या कमाल कर सकते हैं.''

बता दें कि संजू सैमसन के आने के बाद से धोनी की भूमिका सवालों के घेरे में रही है, साथ ही उनकी उपलब्धता को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, फ्रेंचाइजी के सीईओ ने पुष्टि की है कि यह अनुभवी खिलाड़ी आईपीएल 2026 के पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेगा.

ये भी पढ़ें: दो साल पहले खेला आखिरी मैच, अब बन जाएगा भारत का अगला T20I कप्तान? जानें इस खिलाड़ी में ऐसी क्या खास बात