'इमोशनल कोच होना अच्छी बात नहीं..' गंभीर की कोचिंग में कहां है कच्चापन? डिविलियर्स ने निकाल दी ये खामी

न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू व्हाइटवॉश का मुद्दा तूल पकड़ चुका है. गुवाहाटी में 408 रन से हारे दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये हार अभी भी सभी के जहन में कचोट रही है. हार पर सबसे बड़ा सवालिया निशान गौतम गंभीर हैं जिनके कार्यकाल में टीम इंडिया पर गहरे हार के दाग लग चुके हैं. अब पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने भी गंभीर में खामी निकाल दी है. न्यूजीलैंड की टीम ने पिछले साल भारत को घर में 3-0 से रौंदा अब साउथ अफ्रीका ने भी 2 टेस्ट की सीरीज में एक भी जीत नसीब नहीं होने दी है. डिविलियर्स ने गंभीर की कोचिंग पर खुलकर बात की.

क्या बोले डिविलियर्स?

आर अश्विन के चैनल पर बात करते हुए डिविलियर्स ने टीम इंडिया का आंकलन किया. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि लीडरशिप के मामले में GG कैसे हैं. मैं उन्हें एक इमोशनल प्लेयर के तौर पर जानता हूँ और अगर चेंज रूम में भी ऐसा ही है, तो आम तौर पर एक इमोशनल कोच होना अच्छी बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि वह पर्दे के पीछे उस तरह के कोच हैं. इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है. कुछ प्लेयर्स किसी पुराने प्लेयर के साथ कम्फ़र्टेबल महसूस करते हैं, कुछ ऐसे के साथ जो कभी नहीं खेला लेकिन जिसे सालों का कोचिंग एक्सपीरियंस है.'

गैरी कर्स्टन को किया याद

ABD ने आगे कहा, 'मुझे गैरी कर्स्टन के अंडर खेलना बहुत पसंद था. वह एक पुराने खिलाड़ी हैं और गौतम गंभीर जैसे हैं. कुछ खिलाड़ियों को किसी पुराने महान खिलाड़ी के होने से कॉन्फिडेंस मिलता है. कोई ऐसा जो आपको ज़्यादा मेहनत करने के लिए इंस्पायर करे.' शर्मनाक हार के बाद गंभीर की जॉब पर भी सवाल खड़े होने लगे. गौतम गंभीर ने हार के बाद कहा कि उनका भविष्य बीसीसीआई के हाथों में है.

बच गई गंभीर की जॉब

गंभीर को हार के बाद काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा. उन्हें हेड कोच से हटाने की मांग भी की गई. लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस मुद्दे पर गहरा विचार किया. एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला लिया गया कि इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर तीनों फॉर्मेट में अपना रोल जारी रखेंगे और किसी बदलाव पर विचार नहीं किया जा रहा है. एक सूत्र ने एनआई को बताया, 'वह तीनों फॉर्मेट में हेड कोच बने रहेंगे, किसी फैसले पर विचार नहीं किया जा रहा है.'