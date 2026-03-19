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Hindi Newsक्रिकेटIPL से ठीक पहले अभिषेक शर्मा को बड़ी हिदायत, दुनिया के तूफानी बल्लेबाज ने दे डाला गुरु मंत्र

IPL से ठीक पहले अभिषेक शर्मा को बड़ी हिदायत, दुनिया के तूफानी बल्लेबाज ने दे डाला गुरु मंत्र

अभिषेक शर्मा के लिए टी20 विश्व कप ज्यादा बेहतर नहीं रहा था. टूर्नामेंट के आखिरी मुकाबले में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत को चैंपियन बनाने में मदद की. इसी बीच आईपीएल से ठीक पहले अभिषेक शर्मा को दुनिया की तूफानी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने उन्हें बड़ी हिदायत दी है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 19, 2026, 09:12 PM IST
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दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने आईपीएल के नए सीजन से पहले युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को लेकर एक अहम बात कही है. टी20 इंटरनेशनल में नंबर-1 रैंकिंग हासिल कर चुके अभिषेक, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस बार बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि टीम 10 साल बाद फिर से खिताब जीतने की कोशिश में है.डिविलियर्स का मानना है कि अभिषेक को मैदान के अंदर से ज्यादा अपने दिमाग की चुनौतियों को संभालना होगा. अगर वह मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं, तो वह SRH को एक दशक बाद चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. अभिषेक के लिए साल 2026 का टूर्नामेंट कुछ खास नहीं रहा था. हालांकि, फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था.

अभिषेक की कामयाबी का फॉर्मूला

अनिल कुंबले का कहना है कि अब अभिषेक पहले जैसे 20 साल के युवा खिलाड़ी नहीं रहे, वह 25 साल के हो चुके हैं और यह वह समय है जब उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी. उनके मुताबिक, अब उन पर मीडिया का दबाव भी रहेगा और हर कोई उनसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करेगा. कुंबले ने आगे कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक का प्रदर्शन उतना स्थिर नहीं रहा, जो थोड़ी निराशा की बात थी. फाइनल मुकाबले में उन्होंने अच्छी पारी खेली, लेकिन बाकी टूर्नामेंट में वह ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए और यह उनके लिए काफी शांत अभियान रहा.

'सुधार की गुंजाइश'

डिविलियर्स आगे कहा कि अभिषेक का प्रदर्शन कई बार उतार-चढ़ाव भरा रहा है. आईपीएल 2025 में उन्होंने जरूर बेहतरीन बल्लेबाजी की, करीब 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और उनका औसत भी 30 से ऊपर रहा. किसी ओपनर के लिए, जिसने 400 से ज्यादा रन बनाए हों, यह आंकड़े अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इसमें और सुधार की गुंजाइश थी.

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जिम्मेदारी उठाने की बात कही

अनिल कुंबले ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि सबसे बड़ी चीज निरंतरता है. उनके मुताबिक, यह अभिषेक के लिए एक निजी चुनौती है, जिसे उन्हें मानसिक तौर पर संभालना होगा. जब आप दुनिया के नंबर-1 टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज होते हैं, तो आपसे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा होती हैं. क्रिकेट में यही सबसे मुश्किल स्थिति होती है, जब लगता है कि हर नजर आप पर ही टिकी है, और इन दबावों से कैसे निपटना है, यह पूरी तरह खिलाड़ी पर निर्भर करता है.

ये भी पढ़ें : कप्तान बनते ही बदले रियान पराग के तेवर, रोहित-विराट जैसे दिग्गज से की इस खिलाड़ी की तुलना, नाम सुन नहीं होगा भरोसा

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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