न गेल न कोहली, ना कोई बल्लेबाज, एबी डिविलियर्स ने इस प्लेयर को चुना नंबर 1 टी20 खिलाड़ी

टी20 का सबसे महान खिलाड़ी कौन है इस सवाल का जवाब एबी डी विलियर्स से बेहतर शायद ही कोई दे सके. खुद डी विलियर्स भी इस खिताब के मजबूत दावेदार रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के इस दिग्गज ने दुनिया भर की कई लीगों में और लगभग हर बड़े क्रिकेट देश में खेला है. वे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी टीम का हिस्सा रहे, जिसमें क्रिस गेल और विराट कोहली जैसे बड़े नाम शामिल थे. आईपीएल में उन्होंने मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ भी खेला. इसके बावजूद, जब उनसे सर्वकालिक महान टी20 खिलाड़ी चुनने को कहा गया, तो उन्होंने एक गेंदबाज का नाम लिया. डिविलियर्स के जवाब ने सभी को चौंका कर रख दिया.

जसप्रीत बुमराह को कहा नंबर 1

“टी20 का सबसे महान खिलाड़ी कौन है?” इस सवाल पर डी विलियर्स ने कहा, “मेरा जवाब थोड़ा अलग और लोगों को चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो जसप्रीत बुमराह हैं. लेकिन मैं यह सिर्फ उनकी गेंदबाजी की वजह से नहीं कह रहा.”उन्होंने आगे कहा, “उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है. टी20 के 20 ओवरों में किसी भी समय गेंदबाजी करना और दबाव में विकेट निकालना चाहे नई गेंद हो या पुरानी वह हर स्थिति में असरदार रहते हैं. सुपर ओवर में भी अगर आप उन्हें गेंद दें, तो वे आपको मैच जिता सकते हैं. यही खास बनाता है जसप्रीत बुमराह को.”

उस्मान तारिक से बुमराह की तुलना

इस बीच, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वरिष्ठ चयनकर्ता और पूर्व तेज गेंदबाज आकिब जावेद ने शनिवार को कहा कि जसप्रीत बुमराह का गेंदबाजी एक्शन काफी अलग है, जिसकी वजह से बल्लेबाज उनके सामने सहज नहीं हो पाते. हालांकि, उन्होंने हैरान करने वाले अंदाज में बुमराह की तुलना हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में खेले मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक से कर दी.

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सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

आकिब ने कहा, “अगर आप पूरा टी20 वर्ल्ड कप देखें, तो बुमराह जैसे गेंदबाज कम ही नजर आते हैं. उनका एक्शन बिल्कुल अलग है और वे अलग तरीके से गेंद डालते हैं, जिससे बल्लेबाजों को लय पकड़ने का मौका नहीं मिलता. मैं तो कहूंगा कि वह तेज गेंदबाजी के उस्मान तारिक हैं.”उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने तीखी प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने बुमराह और उस्मान तारिक की तुलना को लेकर उनका मजाक भी उड़ाया.

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