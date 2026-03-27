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Hindi Newsक्रिकेटअब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं... एबी डी विलियर्स ने बुमराह के जोड़ीदार पर उठाए सवाल, 5 बार की मुंबई इंडियंस को चेताया

'अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं'... एबी डी विलियर्स ने बुमराह के जोड़ीदार पर उठाए सवाल, 5 बार की मुंबई इंडियंस को चेताया

AB de Villiers on Trent Boult: आईपीएल 2026 से ठीक पहले मुबई इंडियंस की पलटन छठी ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार है, लेकिन  इससे पहले साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान और आईपीएल में आरसीबी के लिए सालों तक मैच विनर रहे एबी डिविलियर्स ने इस टीम के चेताया है. 

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 27, 2026, 11:57 AM IST
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फोटो क्रेडिट (X/@mipaltan)
फोटो क्रेडिट (X/@mipaltan)

AB de Villiers on Trent Boult: आईपीएल 2026 का मंच तैयार है. कल यानी 28 मार्च से 11वें सीजन का आगाज़ होने जा रहा है. इस बार मुंबई इंडियंस छठी ट्रॉफी जीतने की पूरी कोशिश करेगी. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) कागजों पर बेहद मजबूत दिख रही है. इस टीम को खिताब जीतने का दावेदार भी माना जा रहा है, लेकिन सीजन के आगाज से पहले दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डी विलियर्स ने मुंबई की सबसे बड़ी कमजोरी बताई है. उन्होंने बताया कि कागजों पर दमदार नजर आ रही मुंबई आखिर कहां फंस सकती है.

एबी डिविलियर्स ने उस खिलाड़ी पर सवाल खड़े किए हैं, जो पहले ओवर में विकेट निकालने के लिए पहचान रखता है और टी20 क्रिकेट में जाना-पहचाना नाम है. आईपीएल 2026 में वह जसप्रीत बुमराह का मुख्य जोड़ीदार रहने वाला है, लेकिन एबी का मानना है कि अब इस खिलाड़ी में पहले जैसी बात नहीं है.

ट्रेंट बोल्ट का लिया नाम

डी विलियर्स ने जिस खिलाड़ी का नाम लिया है, वह कोई और नहीं बल्कि टी20 स्पेशलिस्ट ट्रेंट बोल्ट हैं, जो न्यूजीलैंड के दिग्गज गेंदबाज हैं और दुनिया भर की टी20 लीग में चमक बिखेर चुके हैं. डी विलियर्स का मानना है कि मुंबई इंडियंस जिन ट्रेंट बोल्ट को बुमराह के बाद अपना दूसरा सबसे बड़ा हथियार मान रही है, वही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन सकते हैं. इसके पीछे की वजह एबी ने बताई है.

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एबी डी विलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर अभिनव मुकुंद के साथ बातचीत के दौरान मुंबई इंडियंस टीम का विश्लेषण किया. इस दौरान उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को लेकर साफ कह दिया कि बोल्ट अब वह गेंदबाज नहीं रहे जो 2015 या 2018-20 के दौरान हुआ करते थे. डी विलियर्स के अनुसार बोल्ट की गेंदबाजी से वह 'तीखापन' गायब हो गया है. पहले वे लगातार 140+ किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद को स्विंग कराते थे, लेकिन अब उनकी गति कम हो गई है.

कैसे बढ़ सकती है मुंबई इंडियंस की मुश्किल?

डी विलियर्स ने तर्क दिया कि मुंबई इंडियंस को लगता है कि उनके पास बुमराह और बोल्ट के रूप में जबरदस्त 'इंश्योरेंस' (बीमा) है, लेकिन असल में यह एक 'फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी' (सुरक्षा का झूठा भ्रम) है. उन्होंने कहा, "बोल्ट की गिरती रफ्तार और विकेट लेने की कम होती क्षमता को विपक्षी टीमें टारगेट कर सकती हैं. अगर पावरप्ले में बोल्ट विकेट नहीं निकाल पाए, तो बुमराह पर दबाव काफी बढ़ जाएगा." डी विलियर्स ने बोल्ट के हालिया फॉर्म पर सवाल खड़े किए. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की SA20 लीग का हवाला देते हुए कहा कि बोल्ट अब पहले के मुकाबले ज्यादा रन लुटा रहे हैं. वहां उन्होंने 10 मैचों में केवल 8 विकेट लिए और उनका इकोनॉमी रेट 9.82 का रहा, जो चिंताजनक है.

29 मार्च को पहला मैच

आईपीएल 2026 में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ खेलेगी. इस मैच पर हर किसी की नजर रहने वाली है. दोनों टीमें जीत के साथ आगाज़ करना चाहेंगी.

ट्रेंट बोल्ट का टी20 और आईपीएल करियर

जिन ट्रेंट बोल्ट के बारे में एबी डी विलियर्स ने अपनी राय दी है, वह टी20 क्रिकेट के 292 मैचों में 337 विकेट ले चुके हैं. आईपीएल में उन्होंने 2015 से लेकर 2025 तक 120 मैच खेलकर 143 विकेट निकाले हैं. टी20 इंटरनेशनल में बोल्ट पहले ओवर में 50 विकेट ले चुके हैं. वह आईपीएल में भी पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और अब तक 30 विकेट ले चुके हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 से ठीक 1 दिन पहले वैभव सूर्यवंशी को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी, टीम इंडिया में एंट्री का रास्ता साफ

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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