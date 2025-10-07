Advertisement
'कोई गारंटी नहीं...,' कोहली के करीबी एबी डिविलियर्स का सनसनीखेज खुलासा, विराट-रोहित के करियर पर तलवार!

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी. 4 अक्टूबर को बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भारतीय टीम के स्क्वॉड की घोषणा की थी.इस पूरे मामले पर दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का बयान सामने आया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:20 PM IST
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी. 4 अक्टूबर को बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भारतीय टीम के स्क्वॉड की घोषणा की थी. लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली की भारतीय टीम में वापसी हुई. अजीत अगरकर ने आगामी सीरीज के लिए रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को टीम का कप्तान नियुक्त किया है. उसके बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा. उनके इस फैसले ने क्रिकेट फैंस को चौंका कर रख दिया. अब इस पूरे मामले पर दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का बयान सामने आया है.

'विश्व कप की कोई गारंटी नहीं'
विराट कोहली के पक्के दोस्त और आरसीबी के लिए लंबे समय तक खेलने वाले एबी डिविलियर्स ने बीसीसीआई के फैसले का समर्थन किया. डिविलियर्स ने इस पूरे मामले पर कहा, '  इसकी कोई गारंटी नहीं है दोनों अगले वनडे विश्व कप तक टीम का हिस्सा रहेंगे.  ये चीज उसी समय साफ हो गया था. जब उन्होंने गिल को टीम का कप्तान बनाया.  वह एक युवा खिलाड़ी है और बेहद ही शानदार फॉर्म में है. यही नहीं वह एक शानदार लीडर भी है. '

'गिल को मिलेगी मदद'
उन्होंने आगे कहा,' मुझे लगता है ये एकदम सही फैसला था. रोहित और विराट दोनों ही इस फॉर्मेट के एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं. शुभमन गिल के पास अभी तक के सबसे अनुभवी खिलाड़ी के साथ खेलने का मौका होगा.  गिल के लिए इन दोनों ही दिग्गजों का साथ रहना बड़ी बात है.  इससे उन्हें मैच में काफी मदद मिलेगी.'

दिलीप वेंगसरकर का बयान
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज दोनों ही बल्लेबाजों के फ्यूचर को साफ कर देगी. पूर्व चीफ सेलेक्टर दिलीप वेंगसरकर ने दोनों ही खिलाड़ियों को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था, ' रोहित और विराट दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अगर आप क्रिकेट का सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं. तो चयनकर्ताओं के इसपर विचार करना होगा.  ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल है उनकी फॉर्म और फिटनेस का अंदाजा लगाना. क्योंकि पिछले काफी समय से वह बाहर हैं तो आप उनकी फॉर्म और फिटनेस का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं.'

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

AB de Villiers

