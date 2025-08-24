'किसे पता बंद दरवाजों के पीछे क्या...', अय्यर की अनदेखी पर डिविलियर्स का ऐसा बयान, तारीफों के भी बांधे पुल

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को जगह नहीं दी गई. 19 अगस्त को भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान होने के बाद से ही श्रेयस अय्यर चर्चा का विषय बने हुए हैं. अब इसी मुद्दे पर साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का बयान आया है. एबी डिविलियर्स ने भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को एशिया कप टीम से बाहर किए जाने पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, 'पता नहीं पर्दे के पीछे क्या चल रहा है. शायद खुद श्रेयस को भी इसका कारण न पता हो.' उन्होंने अय्यर की कप्तानी और बैटिंग की तारीफ भी की.

'पता नहीं पर्दे के पीछे क्या चल रहा'

अय्यर ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और कप्तानी से पंजाब किंग्स (PBKS) को एक दशक में पहली बार आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया. बावजूद इसके उन्हें एशिया कप की टीम में शामिल नहीं किया गया है. इस फैसले पर फैंस और कई पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल भी उठाए हैं. अपने यूट्यूब चैनल पर डिविलियर्स ने कहा, 'पता नहीं पर्दे के पीछे क्या चल रहा है. शायद खुद श्रेयस को भी इसका कारण न पता हो. हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ हो, जिसकी वजह से इस टूर्नामेंट के लिए उन्हें नहीं चुना गया. मुझे वजह नहीं पता, क्योंकि वह मेरी टीम में हमेशा रहते.'

अय्यर के प्रदर्शन की तारीफ की

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने टीम को देखा, और मैं सोच रहा था कि श्रेयस अय्यर कहां फिट हो सकते हैं. मैंने देखा है कि फैंस उनके बाहर होने से नाराज हैं और श्रेयस भी सबसे ज्यादा निराश होंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है. वह काफी परिपक्व हो गए हैं और उन्होंने शानदार नेतृत्व क्षमता भी दिखाई है.' डिविलियर्स ने कहा कि हो सकता है कि कुछ और कारण हों, जैसे कि 'टीम की ऊर्जा को खराब करना.' उन्होंने कहा कि एक कप्तान के तौर पर वह हमेशा ऐसे खिलाड़ियों को देखते हैं जो 'टीम रूम में वैल्यू जोड़ते हैं और बाकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं.'

'जब मैं कप्तानी करता था...'

डिविलियर्स ने बताया, 'जब मैं कप्तानी करता था, अगर दो खिलाड़ियों के बीच 50-50 का फैसला लेना होता था, तो मैं हमेशा उस खिलाड़ी को चुनता था जो मैदान के बाहर भी टीम के लिए अधिक योगदान देता हो. जब मैदान पर 50-50 की स्थिति हो, तो आपको दूसरे पहलुओं को देखना पड़ता है, जैसे 'क्या वह टीम रूम में अच्छा माहौल बनाता है, क्या उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है, क्या वह अपने साथियों का हौसला बढ़ाता है? या वह टीम की ऊर्जा को खींच रहा है?'

उन्होंने आखिर में कहा, 'शायद यह कुछ ऐसा ही है. मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं, क्योंकि उनके जैसा शानदार खिलाड़ी भारतीय टीम के स्क्वॉड में नहीं है. यह बहुत अजीब है. खासकर उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए. हो सकता है कि उनके होने से बहुत ज्यादा कप्तानी के विकल्प हो जाएं, और इससे टकराव हो. शायद एक दिन सच्चाई सामने आएगी और हमें पता चलेगा कि श्रेयस को भारतीय टीम में जगह बनाने में क्यों दिक्कत हो रही है.'

लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे अय्यर

बता दें कि श्रेयस अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. उन्होंने 5 मैचों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए थे, जिसमें दो अर्धशतक शामिल थे. इस प्रदर्शन से भारत ने लगातार दूसरा व्हाइट-बॉल खिताब जीता था. हाल ही में खत्म हुए आईपीएल 2025 में भी श्रेयस अय्यर ने शानदार प्रदर्शन किया. वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे स्थान पर रहे. उन्होंने 17 मैचों में 50.33 की औसत और 175.07 की स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल थे. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 97* था.