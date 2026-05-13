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Hindi Newsक्रिकेटअभी लंबी है डगर... वैभव सूर्यवंशी को एबी डिविलियर्स ने दिया चैलेंज, मिस्टर 360 के बयान ने चौंकाया

अभी लंबी है डगर... वैभव सूर्यवंशी को एबी डिविलियर्स ने दिया चैलेंज, 'मिस्टर 360' के बयान ने चौंकाया

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: एबी डिविलियर्स ने वैभव सूर्यवंशी की तुलना विराट कोहली से करते हुए उनकी टेस्ट क्रिकेट में सफलता पर सवाल उठाए हैं. क्या यह 15 वर्षीय खिलाड़ी डिविलियर्स की चुनौती का सामना कर पाएगा?

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 13, 2026, 02:30 PM IST
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एबी डिविलियर्स बनाम वैभव सूर्यवंशी.
एबी डिविलियर्स बनाम वैभव सूर्यवंशी.

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: साउथ अफ्रीका के महान क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने वैभव सूर्यवंशी के इर्द-गिर्द बने भारी उत्साह को थोड़ा कम करने की कोशिश की है. उनका मानना है कि इस किशोर खिलाड़ी को अभी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह साबित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है. महज एक साल में वैभव भारतीय क्रिकेट के 'पोस्टर बॉय' बन गए हैं और लोकप्रियता के मामले में विराट कोहली और रोहित शर्मा को टक्कर दे रहे हैं.

इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उनके शतकों और अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में 175 रनों की मैच जिताऊ पारी ने उन्हें विश्व पटल पर चमका दिया है. जहां पूरी दुनिया वैभव की प्रशंसा कर रही है और 15 वर्षीय खिलाड़ी के भारतीय टीम में डेब्यू का बेसब्री से इंतजार कर रही है, वहीं डिविलियर्स ने याद दिलाया है कि असली परीक्षा टेस्ट क्रिकेट में सफल होने में है.

टेस्ट में सामने आएगी बड़ी चुनौती

अभी किशोर होने के बावजूद वैभव ने खुद को एक टी20 सनसनी के रूप में स्थापित कर लिया है, लेकिन क्या वे डिविलियर्स द्वारा दी गई टेस्ट क्रिकेट की चुनौती पर खरे उतर पाएंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा. 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट पर बोलते हुए डिविलियर्स ने कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि वह कब तक टिक पाएंगे.'' उन्होंने वैभव की प्रतिभा को अविश्वसनीय माना, लेकिन साथ ही यह इच्छा जताई कि वे उन्हें अन्य प्रारूपों में भी खेलते हुए देखना चाहते हैं.

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टी20 विशेषज्ञ बनकर रहेंगे वैभव?

डिविलियर्स के अनुसार, टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी को यह अंदाजा नहीं होता कि वह किस मुश्किल स्थिति में फंसने वाला है. डिविलियर्स ने एक दिलचस्प बात कही कि यदि वैभव से कोई यह कह दे कि उन्हें जीवन भर सिर्फ टी20 विशेषज्ञ ही रहना है, तो उनका करियर बहुत लंबा और सफल हो सकता है. यदि वह वनडे और विशेष रूप से टेस्ट क्रिकेट की ओर बढ़ते हैं, तो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से क्रिकेट के एक बिल्कुल अलग और कठिन क्षेत्र का सामना करना पड़ेगा.

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टेस्ट में कमाल कर पाएंगे वैभव?

पूर्व साउथ अफ्रीकी कप्तान ने कहा कि वैभव के पास बाधाओं को पार करने का हुनर तो है, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा. उन्होंने इसे एक 'पथरीला रास्ता' बताया. हालांकि, उन्होंने यह आशा भी जताई कि वैभव टेस्ट क्रिकेट के मार्ग को चुनेंगे और अपने देश के लिए खेलेंगे. डिविलियर्स ने वैभव के इस सफर को देखने के लिए अपनी उत्सुकता भी जाहिर की.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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