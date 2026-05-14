'अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है', LIVE मैच में ये क्या बोल गए विराट कोहली? VIDEO देख मची खलबली

Virat Kohli Video: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तमाम फैंस के लिए बुधवार (12 मई) का दिन बेहद खास रहा. एक तो आरसीबी ने शानदार जीत हासिल की और प्लेऑफ की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाया और ऊपर से उनके चहेते विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर का 9वां शतक ठोक दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रायपुर में खेले गए मुकाबले में कोहली ने अंत तक नाबाद रहते हुए 105 रनों की मैच जिताऊ पारी. 193 रनों का पीछा करते हुए उन्होंने RCB की पारी को हमेशा कंट्रोल में रखा और आसानी से जीत दिला दी. मैच के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब विराट कोहली ये बोलते दिखे कि 'उन्हें अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है'. सोशल मीडिया पर इस पल का वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.

विराट कोहली का वीडियो वायरल

लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ मैच में अपने तमाम फैंस का दिल खुश कर दिया. वो पहली गेंद से ही काफी कंट्रोल में दिखे. बैटिंग के बीच उन्होंने मस्ती भी की. जब पहली गेंद पर खाता खुला तो उन्होंने इस एक रन को सेलिब्रेट भी किया. सबसे मजेदार मोमेंट तब आया, जब उन्होंने केकेआर के फील्डर और अपने पुरानी साथी मनीष पांडे से कहा कि आज मैं स्कूप शॉट खेलूंगा (विकेट कीपर के पीछे), अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है, हर गेंद मारूंगा.''

— Sam (@Cricsam01) May 14, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि विराट कोहली आमतौर पर स्कूप शॉट नहीं खेलते हैं. वो ज्यादातर क्लासिकल क्रिकेट शॉट्स लगाकर रन बनाते हैं. यही वजह है कि वो 'स्कूप शॉट' का उदाहरण देकर मस्ती करते दिखे. उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है. बता दें कि 2024 में टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ ही विराट कोहली ने T20I फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. पिछले साल आईपीएल के बीच ही उन्होंने टेस्ट को भी अलविदा कह दिया था. अब विराट कोहली सिर्फ एक फॉर्मेट ODI में एक्टिव हैं. वहीं, उन्हें टी20 में बैटिंग करते देखने के लिए फैंस को आईपीएल का इंतजार करना पड़ता है.

T20 में कोहली का 'विराट' रिकॉर्ड

केकेआर के खिलाफ मैच में 105 रनों की पारी के दौरान विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में अपने 14000 रन भी पूरे कर लिए. इस मुकाम तक पहुंचने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं. वहीं, उन्होंने 14000 रन बनाने के लिए 409 पारियां खेली हैं, जो बाकी बल्लेबाजों से कम है. विराट कोहली टी20 में सबसे कम पारियों में 14000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.