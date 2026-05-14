Advertisement
trendingNow13216880
Hindi Newsक्रिकेटअब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है, LIVE मैच में ये क्या बोल गए विराट कोहली? VIDEO देख मची खलबली

'अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है', LIVE मैच में ये क्या बोल गए विराट कोहली? VIDEO देख मची खलबली

Virat Kohli Video: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तमाम फैंस के लिए बुधवार (12 मई) का दिन बेहद खास रहा. एक तो आरसीबी ने शानदार जीत हासिल की और प्लेऑफ की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाया और ऊपर से उनके चहेते विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर का 9वां शतक ठोक दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रायपुर में खेले गए मुकाबले में कोहली ने अंत तक नाबाद रहते हुए 105 रनों की मैच जिताऊ पारी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 14, 2026, 04:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है', LIVE मैच में ये क्या बोल गए विराट कोहली? (RCB/X)
'अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है', LIVE मैच में ये क्या बोल गए विराट कोहली? (RCB/X)

Virat Kohli Video: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तमाम फैंस के लिए बुधवार (12 मई) का दिन बेहद खास रहा. एक तो आरसीबी ने शानदार जीत हासिल की और प्लेऑफ की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाया और ऊपर से उनके चहेते विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर का 9वां शतक ठोक दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रायपुर में खेले गए मुकाबले में कोहली ने अंत तक नाबाद रहते हुए 105 रनों की मैच जिताऊ पारी. 193 रनों का पीछा करते हुए उन्होंने RCB की पारी को हमेशा कंट्रोल में रखा और आसानी से जीत दिला दी. मैच के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब विराट कोहली ये बोलते दिखे कि 'उन्हें अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है'. सोशल मीडिया पर इस पल का वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.

विराट कोहली का वीडियो वायरल

लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ मैच में अपने तमाम फैंस का दिल खुश कर दिया. वो पहली गेंद से ही काफी कंट्रोल में दिखे. बैटिंग के बीच उन्होंने मस्ती भी की. जब पहली गेंद पर खाता खुला तो उन्होंने इस एक रन को सेलिब्रेट भी किया. सबसे मजेदार मोमेंट तब आया, जब उन्होंने केकेआर के फील्डर और अपने पुरानी साथी मनीष पांडे से कहा कि आज मैं स्कूप शॉट खेलूंगा (विकेट कीपर के पीछे), अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है, हर गेंद मारूंगा.''

बता दें कि विराट कोहली आमतौर पर स्कूप शॉट नहीं खेलते हैं. वो ज्यादातर क्लासिकल क्रिकेट शॉट्स लगाकर रन बनाते हैं. यही वजह है कि वो 'स्कूप शॉट' का उदाहरण देकर मस्ती करते दिखे. उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है. बता दें कि 2024 में टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ ही विराट कोहली ने T20I फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. पिछले साल आईपीएल के बीच ही उन्होंने टेस्ट को भी अलविदा कह दिया था. अब विराट कोहली सिर्फ एक फॉर्मेट ODI में एक्टिव हैं. वहीं, उन्हें टी20 में बैटिंग करते देखने के लिए फैंस को आईपीएल का इंतजार करना पड़ता है.

T20 में कोहली का 'विराट' रिकॉर्ड

केकेआर के खिलाफ मैच में 105 रनों की पारी के दौरान विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में अपने 14000 रन भी पूरे कर लिए. इस मुकाम तक पहुंचने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं. वहीं, उन्होंने 14000 रन बनाने के लिए 409 पारियां खेली हैं, जो बाकी बल्लेबाजों से कम है. विराट कोहली टी20 में सबसे कम पारियों में 14000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Virat Kohli

Trending news

Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज
Punjab Heatwave
Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज
कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ा ई-रिक्शा; पेट्रोल बचाने के लिए किसने क्या किया?
Maharashtra
कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ा ई-रिक्शा; पेट्रोल बचाने के लिए किसने क्या किया?
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
Sir
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले
bengal news
5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात
BRICS
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात
भारत में ISI की साजिश नाकाम! भट्टी गैंग के ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध राउंडअप
ISI
भारत में ISI की साजिश नाकाम! भट्टी गैंग के ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध राउंडअप
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
VD Satheesan
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
Bengal
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान
VD Satheesan
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान