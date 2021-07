अपने ही देश की क्रिकेटर पर इस Abdul Razzaq ने किया 'Sexist Comment', मच गया बड़ा बवाल

नई दिल्ली: पाकिस्तान टीम के क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए विवादों में आना काफी आम बात है. ये खिलाड़ी आए दिन किसी ना किसी बवाल में फंस जाते हैं. लेकिन अब एक पाकिस्तानी दिग्गज ने अपने ही देश की एक महिला खिलाड़ी पर सेक्सिस्‍ट कमेंट किया है, जिसकी वजह से बड़ा विवाद हो गया है.

पाकिस्तान के पूर्व दिगिज ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक (Abdul Razzaq) वैसे तो अपने बयानों के चलते चर्चा में बने रहते हैं. लेकिन अब इस पूर्व खिलाड़ी ने अपने ही देश की महिला क्रिकेटर निदा दार (Nida Dar) पर एक भद्दा कमेंट किया है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में निदा दार के साथ अब्दुल रज्जाक एक लाइव शो में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. तभी रज्जाक कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों की क्रिकेट टीम के स्तर पर आना चाहती है. उन्हें लगता है कि केवल पुरुष ही सब कुछ नहीं कर सकते, महिलाएं भी आराम से सब काम कर सकती हैं. लेकिन जब आप इन्हीं महिलाओं से हाथ मिलाते हैं तो आपको लगेगा कि वह एक लड़की नहीं है.'

रज्जाक (Abdul Razzaq) की ये बात सुनकर निदा दार (Nida Dar) ने भी उन्हें जवाब देने की ठानी. दार ने कहा कि हमारा काम ही ऐसा है कि हमें भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करनी होती है जोकि इस खेल की आवश्यकता है. इस खेल को खेलने के लिए हमें फिट होने की आवश्यकता होती है और इसलिए आपका शरीर कठोर बन ही जाता है. अगर मैं क्रिकेटर ना भी होती तो मैं निश्चित रूप से एक स्पोर्ट्सपर्सन तो जरूर होती.'

अब्दुल रज्जाक (Abdul Razzaq) और निदा दार (Nida Dar) की बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए फैंस ने काफी गुस्सा जाहिर किया है. लोग रज्जाक की इस बात से बिल्कुल खुश नजर नहीं आए हैं.

Shameful ridicule of a young cricket player by Abdul Razzaq. When you have played for the national team & have some level of respect, you should use that to encourage young cricketers, especially women, instead of shaming them based on gender stereotypes. pic.twitter.com/CtemldIcNb

Nida Dar should have slammed these people right there. The saddest part is lady in pink was just as complicit as others. Who gives Razzak the right to make fun of a junior just because she's a woman? Imagine what would have been the reaction if it was the other way around. https://t.co/muLKpD6kZy

— Ariba Jalbani (@AribaJB) July 15, 2021