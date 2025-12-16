125 गेंद पर ठोके 209 रन, उड़ाए 17 चौके और 9 छक्के, भारत के खूंखार बल्लेबाज ने ODI में ठोका दोहरा शतक

Abhigyan Kundu: भारत के 17 साल के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने इतिहास रच दिया है. अभिज्ञान कुंडू यूथ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले भारत के पहले और इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. एसीसी मेंस U19 एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में मलेशिया (MLY) के खिलाफ मैच के दौरान बल्ले से तबाही मचा दी है. अभिज्ञान कुंडू ने केवल 101 गेंद पर यूथ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक ठोक दिया.

भारत के खूंखार क्रिकेटर ने ODI में ठोका दोहरा शतक

अभिज्ञान कुंडू ने मंगलवार को मलेशिया के खिलाफ U19 एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के मैच में नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 125 गेंदें पर नाबाद 209 रन जड़ दिए. अभिज्ञान कुंडू ने अपनी इस पारी में 167.20 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 17 चौके और 9 छक्के उड़ाए. अभिज्ञान कुंडू की इस ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारतीय U19 टीम (INDU19) ने मलेशिया U19 टीम (MLYU19) के खिलाफ 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 408 रन का स्कोर खड़ा कर दिया.

गेंदबाज त्राहि-त्राहि करते हुए नजर आए

अभिज्ञान कुंडू के धमाके के सामने मलेशिया U19 टीम के गेंदबाज त्राहि-त्राहि करते हुए नजर आए. अभिज्ञान कुंडू ने अपना शतक महज 80 गेंदों पर ही पूरा कर लिया था. शतक बनाने के बाद अभिज्ञान कुंडू और भी ज्यादा खतरनाक हो गए और उन्होंने अपनी अगली 41 गेंदों पर 100 से ज्यादा रन जोड़ लिए.अभिज्ञान कुंडू अंत में 125 गेंद पर 209 रन बनाकर नाबाद लौटे. मलेशिया U19 टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. मलेशिया U19 टीम का यह फैसला उन्हीं पर भारी पड़ गया.

भारत ने दिया 409 रनों का टारगेट

भारतीय U19 टीम (INDU19) ने मलेशिया U19 टीम (MLYU19) को 50 ओवर में जीत के लिए 409 रनों का टारगेट दिया है. भारतीय पारी में अभिज्ञान कुंडू के अलावा वेदांत त्रिवेदी ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 106 गेंद पर 90 रन ठोक दिए. अभिज्ञान कुंडू यूथ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले भारत के पहले और इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. अभिज्ञान कुंडू का 209 रन का स्कोर अब यूथ ODI इतिहास में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इससे पहले अगस्त 2002 में अंबाती रायडू ने टॉन्टन में इंग्लैंड के खिलाफ यूथ ODI मैच में 169 गेंदों पर नाबाद 177 रन बनाए थे.