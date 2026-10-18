अभिमन्यु ईश्वरन को टेस्ट डेब्यू का इंतजार: 8600 से ज्यादा रन, टीम इंडिया में बार-बार बुलावा... फिर भी नहीं मिला मौका

अभिमन्यु ईश्वरन बखूबी जानते हैं कि भारतीय ड्रेसिंग रूम के इतना करीब रहकर भी देश के लिए खेलने का मौका न मिल पाना कैसा अहसास होता है. उन्होंने घरेलू प्रथम श्रेणी (फर्स्ट-क्लास) क्रिकेट में 8,600 से अधिक रन बनाए हैं, बंगाल टीम की अगुआई की है और इंडिया-ए की कप्तानी भी संभाली है. वह भारत की सीनियर टेस्ट टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, लेकिन जिस टेस्ट डेब्यू के लिए वह सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वह अब भी उनसे दूर बना हुआ है.
31 साल की उम्र में ईश्वरन एक बार फिर वहीं लौट आए हैं जहां उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय बिताया है.रणजी ट्रॉफी में बंगाल का नेतृत्व करना और अपने बल्ले से जवाब देना. रविवार को पालम में सर्विसेज के खिलाफ उनकी 56 रनों की जुझारू पारी ने एक बार फिर साबित किया कि जब दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे हों, तब भी वह पारी को संभालने का हुनर रखते हैं. भारतीय टीम में बुलावा न मिलने के बावजूद उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा कहां से मिलती है, यह उनके सकारात्मक माइंडसेट को दर्शाता है.
भारत के लिए खेलने पर ईश्वरन ने क्या कहा?
सर्विसेज के खिलाफ पहले दिन के खेल के बाद ईश्वरन ने कहा, ''जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मेरा सपना देश के लिए खेलना रहा है. उससे पहले मैं हमेशा बंगाल के लिए खेलना चाहता था क्योंकि वही मेरी नींव है और अपनी राज्य की टीम की कप्तानी करना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है.'' उनका यह सफर उन्हें सीनियर भारतीय टीम के बिल्कुल मुहाने तक ले आया. वह 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे और 2025 के इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लेकिन दोनों ही दौरों पर उन्हें अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका नहीं मिला. हाल ही में उन्हें टीम से बाहर रखे जाने से अनिश्चितता और बढ़ गई है. इस साल की शुरुआत में दलीप ट्रॉफी खेलने के बावजूद, पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ या आने वाले न्यूजीलैंड के बहु-दिवसीय दौरे के लिए उन्हें इंडिया-ए टीम में शामिल नहीं किया गया.
निराशा से ईश्वरन कैसे निपटते हैं?
जब भी टीम की घोषणा उनके नाम के बिना होती है, तो क्या इस निराशा को संभालना कठिन हो जाता है? ईश्वरन इस बात से इनकार नहीं करते कि यह विचार कभी उनके मन में नहीं आता. उन्होंने कहा, "मैं इससे सहज हूं. यह जिंदगी का एक हिस्सा है और इसमें ज्यादा कुछ कहने को नहीं है. वक्त के साथ आप सीखते हैं. जब आपको टीम से बाहर किया जाता है, तो 'फिर से मैं क्यों नहीं?' जैसे विचार आते हैं, लेकिन धीरे-धीरे आपको इसकी आदत हो जाती है. आप जिस भी टीम के लिए खेल रहे हों, मैदान पर उतरना और बेहतरीन प्रदर्शन करना ही आपका असली काम है.''
ईश्वरन का क्या लक्ष्य है?
ईश्वरन का ध्यान केवल भारतीय टीम की दौड़ में बने रहने पर ही नहीं, बल्कि बंगाल के साथ कुछ खास हासिल करने पर भी है. 2019-20 के सीजन में बंगाल की टीम रणजी ट्रॉफी जीतने के काफी करीब पहुंची थी, जब वह सौराष्ट्र से हारकर उपविजेता रही थी. अपने करियर के अलग-अलग चरणों में बंगाल की कप्तानी करने वाले ईश्वरन अब एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं. उन्होंने कहा, ''हमारा मुख्य लक्ष्य टूर्नामेंट जीतना है. हम रणजी ट्रॉफी जीतने के काफी करीब आए थे, इसलिए अब इसे जीतना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है.''