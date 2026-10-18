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अभिमन्यु ईश्वरन को टेस्ट डेब्यू का इंतजार: 8600 से ज्यादा रन, टीम इंडिया में बार-बार बुलावा... फिर भी नहीं मिला मौका

घरेलू क्रिकेट में 8,600 से अधिक रन और टेस्ट टीम में बार-बार चयन के बावजूद अभिमन्यु ईश्वरन का डेब्यू अब भी अधूरा है. जानिए रणजी ट्रॉफी, बंगाल की कप्तानी और चयन में उपेक्षा पर ईश्वरन का क्या कहना है.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 18, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 09:01 PM IST
अभिमन्यु ईश्वरन को टेस्ट डेब्यू का इंतजार: 8600 से ज्यादा रन, टीम इंडिया में बार-बार बुलावा... फिर भी नहीं मिला मौका
Image Credit: अभिमन्यु ईश्वरन

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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