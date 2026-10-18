अभिमन्यु ईश्वरन को टेस्ट डेब्यू का इंतजार: 8600 से ज्यादा रन, टीम इंडिया में बार-बार बुलावा... फिर भी नहीं मिला मौका

सर्विसेज के खिलाफ पहले दिन के खेल के बाद ईश्वरन ने कहा, ''जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मेरा सपना देश के लिए खेलना रहा है. उससे पहले मैं हमेशा बंगाल के लिए खेलना चाहता था क्योंकि वही मेरी नींव है और अपनी राज्य की टीम की कप्तानी करना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है.'' उनका यह सफर उन्हें सीनियर भारतीय टीम के बिल्कुल मुहाने तक ले आया. वह 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे और 2025 के इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लेकिन दोनों ही दौरों पर उन्हें अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका नहीं मिला. हाल ही में उन्हें टीम से बाहर रखे जाने से अनिश्चितता और बढ़ गई है. इस साल की शुरुआत में दलीप ट्रॉफी खेलने के बावजूद, पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ या आने वाले न्यूजीलैंड के बहु-दिवसीय दौरे के लिए उन्हें इंडिया-ए टीम में शामिल नहीं किया गया.