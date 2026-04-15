Advertisement
trendingNow13179261
Hindi Newsक्रिकेटExplained: हाय री किस्मत... WPL के बाद अब IPL में भी फेल, यही हाल रहा तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा रोहित शर्मा का दोस्त

Explained: हाय री किस्मत... WPL के बाद अब IPL में भी फेल, यही हाल रहा तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा रोहित शर्मा का दोस्त

Abhishek Nayar Kolkata Knight Riders: अभिषेक नायर के लिए 2026 का क्रिकेट सीजन बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. WPL में यूपी वॉरियर्स और आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स के खराब प्रदर्शन के बाद उनकी कोचिंग रणनीतियों और खिलाड़ियों के प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 15, 2026, 09:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोलकाता नाइटराइडर्स के हेड कोच अभिषेक नायर और मेंटर ड्वेन ब्रावो. Pic Credit: KKR
कोलकाता नाइटराइडर्स के हेड कोच अभिषेक नायर और मेंटर ड्वेन ब्रावो. Pic Credit: KKR

Abhishek Nayar Kolkata Knight Riders: खेलों की दुनिया में हमेशा एक चीज कही जाती है कि कभी किसी का दिन बराबर नहीं होता है. जो आज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वह कल फेल भी हो सकता है. कभी-कभी तो किसी का खराब दौर समाप्त ही नहीं होता है. कुछ ऐसे ही परिस्थितियों का सामना कोलकाता नाइटराइडर्स के हेड कोच अभिषेक नायर कर रहे हैं. अभिषेक को उनकी क्रिकेट की गहरी समझ और एक बेहतरीन मेंटर के रूप में माना जाता है. वह मौजूदा समय में अपने कोचिंग करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं.

कई भारतीय बल्लेबाजी सितारों को निखारने और फ्रेंचाइजी को मजबूती देने का श्रेय पाने वाले नायर इन दिनों सवालों के घेरे में हैं. महिला प्रीमियर लीग (WPL) और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उनकी कोचिंग ने सबको निराश किया है. एक ही साल  में दोनों टूर्नामेंट के सीजन में उनकी विफलता सवालों के घेरे में हैं. एक रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान रखने वाले नायर की देखरेख में दो बड़े टूर्नामेंटों में टीमों का लगातार सबसे निचले पायदान पर रहना, उनकी कोचिंग फिलॉसफी और मैदानी फैसलों पर सवाल उठाता है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

कार्तिक और रोहित के साथ किया काम

एक खिलाड़ी और टीमों को स्थिरता देने वाली शक्ति के रूप में नायर का कद निर्विवाद रहा है. मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है. केकेआर अकादमी और दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ उनके मेंटरिंग काम ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया. वह भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा के अच्छे दोस्त माने जाते हैं. इन सबके बीच एक पूर्णकालिक मुख्य कोच के रूप में उनका 2026 का सफर अब तक काफी कड़वा रहा है.

ये भी पढ़ें: जिस पर था ज्यादा भरोसा, वही दे रहा धोखा! CSK के लिए IPL 2026 में बोझ बना ये स्टार

WPL 2026 में यूपी वॉरियर्ज की नाकामी

नायर के लिए यह साल डब्ल्यूपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के साथ हुआ. उन्होंने यूपी वॉरियर्ज (UPW) के मुख्य कोच की कमान संभाली. मेग लैनिंग, फीबी लिचफील्ड और सोफी एक्लेस्टोन जैसी सितारों के होने के बावजूद यूपी वॉरियर्ज की टीम कभी लय नहीं पकड़ पाई. टीम में तालमेल की भारी कमी दिखी और यूपी वॉरियर्स तालिका में सबसे नीचे रही. टीम को 8 मैचों में सिर्फ 2 जीत मिली. 6 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा.

fallback

अब आईपीएल में बुरा हाल

महिला प्रीमियर लीग के बाद अभिषेक नायर ने आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइटराइडर्स की कोचिंग संभाली. वह पहली बार इस लीग में मुख्य कोच के रूप में काम कर रहे हैं. इससे पहले कोलकाता की टीम में वह अलग-अलग पदों पर थे.  केकेआर के मुख्य कोच का पद संभालने के बाद भी नायर की किस्मत नहीं बदली. बड़ी उम्मीदों और भारी निवेश के साथ टीम को फिर से खिताब का दावेदार बनाने का लक्ष्य था, लेकिन टीम निचले स्तर पर है.

ये भी पढ़ें: 2028 तक गंभीर...पर क्या सूर्या रहेंगे कप्तान? कोच के कॉन्ट्रैक्ट के बीच फंसा ये पेंच

5 मैचों में सिर्फ 1 अंक

केकेआर फिलहाल अंक तालिका में सबसे नीचे है और अब तक एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है. टीम के पास 5 मैचों में केवल एक अंक है. उसे मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जाएंट्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ शिकस्त मिली है. पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हुए मैच में टीम को एक अंक मिला था. टीम के पास अभी सीजन में 9 मैच है और वह वापसी कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो अभिषेक नायर के लिए काफी अच्छा होगा, नहीं तो सीजन के बाद उनकी नौकरी भी जा सकती है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Abhishek NayarKolkata Knight Riders

Trending news

महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
PM Modi
महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
ajit doval news
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
घर से भागी, फिर मनाया... नहीं मानी तो महिला को सुलाया मौत की नींद
Karnataka News
घर से भागी, फिर मनाया... नहीं मानी तो महिला को सुलाया मौत की नींद
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
Lok Sabha
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
noida maid protest
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
Machail Mata Yatra
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
women reservation
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
Punjab news
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
Jammu-kashmir
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
iran us war
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल