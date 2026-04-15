Explained: हाय री किस्मत... WPL के बाद अब IPL में भी फेल, यही हाल रहा तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा रोहित शर्मा का दोस्त

Abhishek Nayar Kolkata Knight Riders: खेलों की दुनिया में हमेशा एक चीज कही जाती है कि कभी किसी का दिन बराबर नहीं होता है. जो आज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वह कल फेल भी हो सकता है. कभी-कभी तो किसी का खराब दौर समाप्त ही नहीं होता है. कुछ ऐसे ही परिस्थितियों का सामना कोलकाता नाइटराइडर्स के हेड कोच अभिषेक नायर कर रहे हैं. अभिषेक को उनकी क्रिकेट की गहरी समझ और एक बेहतरीन मेंटर के रूप में माना जाता है. वह मौजूदा समय में अपने कोचिंग करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं.

कई भारतीय बल्लेबाजी सितारों को निखारने और फ्रेंचाइजी को मजबूती देने का श्रेय पाने वाले नायर इन दिनों सवालों के घेरे में हैं. महिला प्रीमियर लीग (WPL) और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उनकी कोचिंग ने सबको निराश किया है. एक ही साल में दोनों टूर्नामेंट के सीजन में उनकी विफलता सवालों के घेरे में हैं. एक रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान रखने वाले नायर की देखरेख में दो बड़े टूर्नामेंटों में टीमों का लगातार सबसे निचले पायदान पर रहना, उनकी कोचिंग फिलॉसफी और मैदानी फैसलों पर सवाल उठाता है.

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कार्तिक और रोहित के साथ किया काम

एक खिलाड़ी और टीमों को स्थिरता देने वाली शक्ति के रूप में नायर का कद निर्विवाद रहा है. मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है. केकेआर अकादमी और दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ उनके मेंटरिंग काम ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया. वह भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा के अच्छे दोस्त माने जाते हैं. इन सबके बीच एक पूर्णकालिक मुख्य कोच के रूप में उनका 2026 का सफर अब तक काफी कड़वा रहा है.

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WPL 2026 में यूपी वॉरियर्ज की नाकामी

नायर के लिए यह साल डब्ल्यूपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के साथ हुआ. उन्होंने यूपी वॉरियर्ज (UPW) के मुख्य कोच की कमान संभाली. मेग लैनिंग, फीबी लिचफील्ड और सोफी एक्लेस्टोन जैसी सितारों के होने के बावजूद यूपी वॉरियर्ज की टीम कभी लय नहीं पकड़ पाई. टीम में तालमेल की भारी कमी दिखी और यूपी वॉरियर्स तालिका में सबसे नीचे रही. टीम को 8 मैचों में सिर्फ 2 जीत मिली. 6 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा.

अब आईपीएल में बुरा हाल

महिला प्रीमियर लीग के बाद अभिषेक नायर ने आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइटराइडर्स की कोचिंग संभाली. वह पहली बार इस लीग में मुख्य कोच के रूप में काम कर रहे हैं. इससे पहले कोलकाता की टीम में वह अलग-अलग पदों पर थे. केकेआर के मुख्य कोच का पद संभालने के बाद भी नायर की किस्मत नहीं बदली. बड़ी उम्मीदों और भारी निवेश के साथ टीम को फिर से खिताब का दावेदार बनाने का लक्ष्य था, लेकिन टीम निचले स्तर पर है.

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5 मैचों में सिर्फ 1 अंक

केकेआर फिलहाल अंक तालिका में सबसे नीचे है और अब तक एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है. टीम के पास 5 मैचों में केवल एक अंक है. उसे मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जाएंट्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ शिकस्त मिली है. पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हुए मैच में टीम को एक अंक मिला था. टीम के पास अभी सीजन में 9 मैच है और वह वापसी कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो अभिषेक नायर के लिए काफी अच्छा होगा, नहीं तो सीजन के बाद उनकी नौकरी भी जा सकती है.