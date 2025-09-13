अभिषेक नायर ने चुनी एशिया कप की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग-XI, कप्तान को ही किया बाहर, इन प्लेयर्स को जगह देकर चौंकाया
अभिषेक नायर ने चुनी एशिया कप की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग-XI, कप्तान को ही किया बाहर, इन प्लेयर्स को जगह देकर चौंकाया

Sep 13, 2025, 06:33 PM IST
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का माहौल तैयार हो चुका है. चारो तरफ टीम इंडिया के चर्चे हैं. भारत ने जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया. अगला मुकाबला कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को होना है. इससे पहले भारत के पूर्व असिस्टेंट कोच ने एशिया कप के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग-XI चुनकर सभी को चौंका दिया है. एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की कप्तानी सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक नायर ने प्लेइंग-XI से उनका ही पत्ता साफ कर दिया है. 

अभिषेक ने किसे बनाया कप्तान? 

अभिषेक नायर ने टीम इंडिया के स्टार रोहित शर्मा को एशिया कप की आल टाइम प्लेइंग-X में कप्तान चुना है. मौजूदा एशिया कप स्क्वाड में से उन्होंने हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को ही जगह दी है. अभिषेक नायर ने इस प्लेइंग-XI में दिग्गज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के भी नाम दे दिए हैं. बैटिंग में रोहित, कोहली और सचिन के अलावा युवराज सिंह और एमएस धोनी को रखा है. 

2 धमाकेदार ऑलराउंडर

अभिषेक नायर ने टीम में दो धमाकेदार ऑलराउंडर को जगह दी है. इस लिस्ट में विस्फोटक युवराज सिंह का नाम है और रविंद्र जडेजा शामिल हैं. वहीं, बॉलिंग अटैक में जसप्रीत बुमराह, जहीर खान, हरभजन सिंह और अनिल कुंबले को जगह दी है. उन्होंने सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल समेत कई बड़े नामों को दरकिनार कर दिया. सचिन तेंदुलकर ने महज 1 टी20 मैच खेला है इसके बावजूद अभिषेक नायर ने उन्हें टीम में जगह दी है.

14 सितंबर को महामुकाबला

भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के लिए माहौल गर्म हो चुका है. टीम इंडिया ने इस मैच के लिए अपनी कमर कस ली है. हालांकि, भारत में नाराजगी का माहौल है. एक तरफ सोशल मीडिया पर मुकाबले को बायकाट करने की मांगे भी चरम पर हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के बीच फैंस का कैसा माहौल देखने को मिलता है. 

