'रियान हैं तो अय्यर क्यों नहीं...' अजीत अगरकर ने पैर पर मारी कुल्हाड़ी, रोहित के जिगरी ने सरेआम खड़ा किया बखेड़ा
'रियान हैं तो अय्यर क्यों नहीं...' अजीत अगरकर ने पैर पर मारी कुल्हाड़ी, रोहित के जिगरी ने सरेआम खड़ा किया बखेड़ा

Asia Cup India Squad: एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है मेगा टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से होगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसके लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान 19 अगस्त की दोपहर किया. टीम का ऐलान होते ही श्रेयस अय्यर बड़ा मुद्दा साबित हुए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:17 PM IST
Shreyas Iyer
Shreyas Iyer

Asia Cup India Squad: एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है मेगा टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से होगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसके लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान 19 अगस्त की दोपहर किया. टीम का ऐलान होते ही श्रेयस अय्यर बड़ा मुद्दा साबित हुए. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भी अय्यर के ड्रॉप होने का शोर अपनी सफाई से थामने की कोशिश की, लेकिन टीम इंडिया के पूर्व कोच अभिषेक नायर ने इसे हवा दे दी है. उन्होंने ऐसा अपने बयान से सभी को हिलाकर रख दिया है. 

क्या बोले थे अगरकर?

अय्यर के ड्रॉप होने पर चीफ सेलेक्टर अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यशस्वी जायसवाल के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. अभिषेक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वह गेंदबाजी भी कर सकते हैं. दोनों में से एक को टीम से बाहर होना ही था. श्रेयस के साथ भी यही है, उनकी कोई गलती नहीं है. वह किसकी जगह ले सकते हैं? इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारी भी नहीं.'

अभिषेक नायर ने कसा तंज

भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर पर तंज कसते हुए स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, 'मुझे नहीं पता, असल में, मैं यह पूछना चाहता था अगर श्रेयस अय्यर इतना ही अच्छा है तो रिजर्व में क्यों नहीं है? अगर यह सच है कि वह इतने मजबूत दावेदार हैं. आप जानते हैं, चयन बैठकें काफी दिलचस्प हो सकती हैं और चयन बैठक में होने वाली चर्चा बहुत दिलचस्प हो सकती है.'

रियान पराग क्यों?

अभिषेक नायर ने अय्यर को तरजीह देते हुए कहा, 'मैं समझ नहीं पा रहा हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि श्रेयस अय्यर को उस 20 सदस्यीय टीम में शामिल न करने का क्या कारण हो सकता है. मैं 15 खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि 20 प्लेयर्स की बात कर रहा हूं. जिससे श्रेयस अय्यर को यह संदेश जाता है कि आप 20 सदस्यीय टीम में नहीं हैं. क्योंकि अगर चीजें ठीक नहीं भी होती हैं तो भी आप टीम में नहीं आएंगे. या तो रियान पराग टीम में जगह बनाएंगे, या कोई और.'

अय्यर की शानदार फॉर्म

अय्यर टेस्ट फॉर्मेट से भी इग्नोर हुए थे. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन किया इसके बाद आईपीएल में भी गर्दा उड़ा दिया. अय्यर ने अपनी कप्तानी से भी दिल जीता और पंजाब किंग्स ने फाइनल तक का सफर तय किया. आईपीएल 2025 के दौरान वह छठे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उन्होंने बतौर कप्तान 17 मैचों में 50.33 की औसत और 175.07 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए. इसमें 6 फिफ्टी शामिल रहीं थी.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...

BCCIAsia Cup 2025

