200 पारियों में 6000 रन का महारिकॉर्ड, T20 के दिग्गजों के क्लब में होगी अभिषेक शर्मा की एंट्री, करियर में लग जाएंगे चार चांद

India vs Zimbabwe 1st T20I: भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान चौके और छक्कों की बारिश कर तबाही मचाने के लिए तैयार हैं. बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज आज से होगा. पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला हरारे में आज शाम 4:30 बजे (IST) से खेला जाएगा. अभिषेक शर्मा के पास इस मैच के दौरान इतिहास रचने का मौका है. अभिषेक शर्मा इसके बाद टी20 के दिग्गज बल्लेबाजों के क्लब में शामिल हो जाएंगे.
अभिषेक शर्मा अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान कम से कम 16 रन बनाते हैं, तो वह ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 6000 रन पूरे कर लेंगे. ऐसा करने पर, वह केएल राहुल, विराट कोहली और शुभमन गिल के बाद 200 या उससे कम पारियों में 6000 टी20 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल, अभिषेक शर्मा ने 203 टी20 मैचों की 199 पारियों में 5984 रन बनाए हैं. इन 203 मैचों में से अभिषेक शर्मा ने 53 मैच भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के लिए और 6 मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले हैं.
1. केएल राहुल - 166 पारियों में 6000 टी20 रन
2. विराट कोहली - 184 पारियों में 6000 टी20 रन
3. शुभमन गिल - 185 पारियों में 6000 टी20 रन
सबसे तेज 6000 टी20 रन बनाने वाले भारतीय का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के इस बल्लेबाज को यह मुकाम हासिल करने के लिए सिर्फ 166 पारियों की जरूरत पड़ी थी. केएल राहुल के बाद विराट कोहली का नाम आता है, जिन्होंने 184 पारियों में 6000 टी20 रन बनाए. विराट कोहली के बाद शुभमन गिल का नाम आता है, जिन्होंने 185 पारियों में 6000 टी20 रन बनाए.
दुनिया में सबसे तेज 6,000 टी20 रन बनाने वाले क्रिकेटर का ओवरऑल रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने सिर्फ 162 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था. अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ अब तक खेले गए छह मैचों में उन्होंने 179 रन बनाए हैं. पहले T20I के दौरान, अभिषेक शर्मा के पास भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए T20I मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का मौका भी होगा. फिलहाल, अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं और उन्हें जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा से आगे निकलकर टॉप पर पहुंचने के लिए इस मैच में उनसे कम से कम 16 रन ज्यादा बनाने होंगे.