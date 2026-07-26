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फ्लॉप होकर भी इतिहास रच गए अभिषेक, T20I में ये कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय ओपनर

IND vs ZIM: टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन पिछले 5 मैचों से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकले, लेकिन फ्लॉप होकर भी उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 26, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:48 AM IST
फ्लॉप होकर भी इतिहास रच गए अभिषेक, T20I में ये कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय ओपनर
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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