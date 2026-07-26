फ्लॉप होकर भी इतिहास रच गए अभिषेक, T20I में ये कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय ओपनर

IND vs ZIM: टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन पिछले 5 मैचों से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकले, लेकिन फ्लॉप होकर भी उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिया है. दिलचस्प बात है कि उन्होंने उपलब्धि बैटिंग में नहीं बल्कि गेंदबाजी में हासिल की है. हरारे में उन्होंने 3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है .
जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. अभिषेक और सूर्यवंशी दोनों का ही बल्ला नहीं चला. अभिषेक महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. टीम इंडिया ने ईशान किशन के 81 और तिलक वर्मा के 60 रन की बदौलत जिम्बाब्वे के सामने 220 रन का लक्ष्य रखा. जवाब में भारतीय टीम की तरफ से शानदार बॉलिंग देखने को मिली. जिम्बाब्वे को महज 129 रन के स्कोर पर ढेर करने में अभिषेक ने बहुमूल्य योगदान दिया.
अभिषेक शर्मा ने ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी और रिचर्ड नगारवा को आउट किया. वह टी20I के इतिहास में ऐसे पहले भारतीय ओपनर साबित हुए हैं, जिन्होंने 3 विकेट लेने का कारनामा किया है. वनडे और टेस्ट में बॉलिंग के बेस्ट आंकड़े वीनू मांकड़ और रवि शास्त्री के नाम हैं. मांकड़ ने पाकिस्तान के खिलाफ 1952 के टेस्ट मैच में 52 रन देकर 8 विकेट झटके थे जबकि शास्त्री ने 1991 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट अपने नाम किए थे.
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भारत की तरफ से कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली. अभिषेक के अलावा यश ठाकुर और प्रिंस यादव के दो-दो विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा रवि बिश्नोई, शिवम दुबे और तिलक वर्मा को भी एक-एक सफलता हासिल हुई. रफ्तार के सौदागर बताए जाने वाले मयंक यादव को इस मुकाबले में एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ. अब देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे टी20 में कप्तान अय्यर क्या बदलाव करते हैं.