फ्लॉप होकर भी इतिहास रच गए अभिषेक, T20I में ये कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय ओपनर

IND vs ZIM: टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन पिछले 5 मैचों से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकले, लेकिन फ्लॉप होकर भी उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिया है. दिलचस्प बात है कि उन्होंने उपलब्धि बैटिंग में नहीं बल्कि गेंदबाजी में हासिल की है. हरारे में उन्होंने 3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है .