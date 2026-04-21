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Hindi Newsक्रिकेटअभिषेक के प्रहार के बाद मलिंगा का कहर, सनराइजर्स ने लगाई जीत की हैट्रिक, दिल्ली ने टेके घुटने

अभिषेक के प्रहार के बाद मलिंगा का कहर, सनराइजर्स ने लगाई जीत की हैट्रिक, दिल्ली ने टेके घुटने

SRH vs DC Highlights: आईपीएल 2026 के 31वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराकर जीत की हैट्रिक लगा दी है. अभिषेक शर्मा की तूफानी शतक के दम पर सनराइजर्स ने स्कोरबोर्ड पर 242 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 195 रन ही बना सकी. गेंदबाजी में ईशान मलिंगा ने कमाल दिखाते हुए अपने 4 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट चटकाए.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:32 PM IST
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अभिषेक के प्रहार के बाद मलिंगा का कहर, सनराइजर्स ने लगाई जीत की हैट्रिक, दिल्ली ने टेके घुटने

SRH vs DC Highlights: आईपीएल 2026 के 31वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराकर जीत की हैट्रिक लगा दी है. अभिषेक शर्मा की तूफानी शतक के दम पर सनराइजर्स ने स्कोरबोर्ड पर 242 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 195 रन ही बना सकी. गेंदबाजी में ईशान मलिंगा ने कमाल दिखाते हुए अपने 4 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट चटकाए. 7 मैचों में 4 जीत और 3 हार के साथ ईशान किशन की अगुवाई वाली टीम के 8 अंक हैं और सनराइजर्स पॉइंट्स टेबल पर छलांग लगाते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. 

अभिषेक शर्मा ने जड़ा तूफानी शतक

राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 242 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. अभिषेक शर्मा पारी के आगाज से लेकर अंत तक क्रीज पर डटे रहे और 68 गेंदों पर 135 रनों की शानदार पारी खेली. 198.53 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अभिषेक ने 10 छक्के और 10 चौके जड़े. उन्होंने 45 गेंदों पर अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक ठोका.

हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली की शर्मनाक हार

243 रनों का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 195 रन ही बना सकी और उन्हें 47 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. केएल राहुल और नीतीश राणा ने दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों पर 86 रनों की अच्छी पार्टनरशिप की और थोड़ी देर के लिए दिल्ली को गेम में बनाए रखा, लेकिन दोनों के आउट होते ही दिल्ली की पारी लड़खड़ा गई. ईशान मलिंगा के सामने दिल्ली के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. स्पिनर हर्ष दुबे ने भी 2 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट चटकाए.

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शतक ठोकने के बाद अभिषेक शर्मा थोड़े स्लो हो गए, लेकिन उनकी कसर हेनरिक क्लासेन ने पूरी कर दी. आखिरी ओवरों में आक्रामक रवैया अपनाते हुए उन्होंने 13 गेंदों पर 37 रनों की आतिशी पारी खेली. कप्तान ईशान किशन ने 13 गेंदों पर 25 रन और ट्रेविस हेड ने 26 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अक्षर पटेल इकलौते गेंदबाज रहे, जिन्होंने विकेट का स्वाद चखा. उन्होंने हेड को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि ईशान किशन रन आउट हुए.

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल पर कौन कहां?

जीत की हैट्रिक लगाकर सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल पर तीसरे पायदान पर पहुंच गई है, वहीं इस हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स को नुकसान हुआ है और अक्षर पटेल की टीम अब 5वें नंबर पर है. 11 अंकों के साथ पंजाब किंग्स शिखर पर मौजूद है. आरसीबी दूसरे स्थान पर है.

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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