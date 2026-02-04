संजू सैमसन का कट गया पत्ता, सूर्यकुमार यादव ने किया कन्फर्म, T20 वर्ल्ड कप में 'AI' मचाएंगे तबाही!

IND vs SA Warm up Match: संजू सैमसन तो बल्ले से फ्लॉप साबित हुए, लेकिन लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करते हुए ईशान किशन ने बल्ले से तबाही मचाई और प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह पक्की कर ली. बस बदलाव ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ईशान नंबर-3 पर खेल रहे थे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करते दिखेंगे.
IND vs SA Warm up Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म अप मैच खेल रही है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस पर उस सवाल का जवाब दिया, इसका इंतजार करोड़ों फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. सूर्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और साथ ही ये कन्फर्म कर दिया कि अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे. इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए 5 मैचों की सीरीज में संजू सैमसन ओपन कर रहे थे, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था.
अभिषेक के साथ ईशान किशन करेंगे ओपनिंग
ईशान किशन कप्तान सूर्यकुमार यादव के फैसले पर बिल्कुल खरे उतरे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म अप मैच में उन्होंने एक बार फिर बल्ले से जलवा दिखाया और 20 गेंदों पर 53 रनों की तूफानी पारी खेली. 265.00 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 7 छक्के और 2 चौके लगाए. इस पारी के बाद उन्होंने बतौर ओपनर भी प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है.
टी20 वर्ल्ड कप में 'AI' मचाएंगे तबाही
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक और ईशान... बोले तो 'AI' की जोड़ी तबाही मचाने को तैयार है. ये दोनों पहले गेंद से ही 5वीं गियर में बल्लेबाजी करते हैं और विरोधी टीम पहले ओवर से ही दबाव में आ जाती है. अगर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन इसी फॉर्म में रहे तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को रोकना आसान नहीं होगा. बता दें कि सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी 7 फरवरी को USA के खिलाफ मैच से टी20 वर्ल्ड कप के अभियान की शुरुआत करेगी.
