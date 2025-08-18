एशिया कप में भारत के लिए ओपनिंग करेंगे ये दो खतरनाक बल्लेबाज, थर-थर कांपेंगी विरोधी टीमें!

भारतीय सेलेक्टर्स 19 अगस्त को मुंबई में एशिया कप के लिए टीम चुनने के लिए बैठक करेंगे. इसके बाद 9 से 28 सितंबर तक यूएई में होने वाले आगामी एशिया कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा की जाएगी. इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ियों के लिए अभी भी टीम में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है. इसमें स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और आक्रामक गेंदबाज मोहम्मद सिराज शामिल हैं. टीम सेलेक्शन से पहले अब एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया कि सेलेक्टर्स ओपनर के रूप में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ ही जाने वाले हैं.

ये दो धाकड़ बल्लेबाज करेंगे ओपनिंग!

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'सेलेक्टर्स से एशिया कप में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की मौजूदा ओपनिंग जोड़ी के साथ ही बने रहने की उम्मीद है.' बता दें कि ये दोनों ही बल्लेबाज पिछली कुछ टी20 इंटरनेशनल सीरीज से भारत के लिए ओपनिंग की भूमिका निभा रहे हैं और दमदार प्रदर्शन भी किया है. सैमसन और अभिषेक का पहले ही गेंद से आक्रामक अंदाज विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल देता है. ऐसे में अगर एशिया कप में ये दोनों बल्लेबाज ही ओपनिंग करने उतरते हैं तो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

गिल-यशस्वी को मिलेगा मौका?

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तीसरे ओपनर बल्लेबाज केलिए हमेशा जगह होती है और शुभमन गिल का नाम चर्चा में आना तय है. हालांकि, यशस्वी जायसवाल इस भूमिका के लिए एक मजबूत दावेदार हैं. 9 से 28 सितंबर तक होने वाले एशिया कप के लिए इनमें से किसी एक के चुने जाने की उम्मीद है, जिसमें जायसवाल का पलड़ा भारी लग रहा है. हो सकता है कि इनमें से किसी का भी चयन न हो, लेकिन फिलहाल गिल इस दौड़ में पीछे चल रहे हैं. बशर्ते गौतम गंभीर टेस्ट कप्तान के लिए कोई मजबूत दावेदारी पेश न करें.

इन खिलाड़ियों को भी मिल सकती है जगह

टीम में अन्य बल्लेबाजों में तिलक वर्मा और रिंकू सिंह शामिल हो सकते हैं. हालांकि, एक और बल्लेबाजी स्थान अभी तय होना बाकी है. शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर दावेदार हैं. श्रेयस अय्यर शायद उतने भाग्यशाली न हों, जिन्होंने आईपीएल फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व किया था और बल्ले से भी रनों का अंबार लगाया. जितेश शर्मा के दूसरे विकेटकीपर की जगह लेने की उम्मीद है.