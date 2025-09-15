137 बल्लेबाजों को छोड़ा पीछे, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला भारतीय बल्लेबाज, एशिया कप में भी मचाया कोहराम
137 बल्लेबाजों को छोड़ा पीछे, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला भारतीय बल्लेबाज, एशिया कप में भी मचाया कोहराम

भारतीय बल्लेबाजी पिछले कुछ सालों में अलग ही उभर कर आ रही है. नए बल्लेबाजी आते ही मैदान पर लंबे-लंबे छक्के जड़ने की क्षमता रखते हैं. यही नहीं टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं जो कि टेस्ट को भी 20-20 अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं. इसी बीच अभिषेक ने एक ऐसा कारनामा किया है जो कि शायद ही किसी बल्लेबाज ने किया होगा. ऐसे करने वाले वो अब पहले 137 खिलाड़ियों के बीच में नंबर 1 पर आ गए हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 15, 2025, 09:47 PM IST
भारतीय बल्लेबाजी पिछले कुछ सालों में अलग ही उभर कर आ रही है. नए बल्लेबाजी आते ही मैदान पर लंबे-लंबे छक्के जड़ने की क्षमता रखते हैं. यही नहीं टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं जो कि टेस्ट को भी 20-20 अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं. उन ही में से एक नाम अभिषेक शर्मा का है. अभिषेक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दुनिया के खूंखार गेंदबाजों की हालत खराब करने का माद्दा रखते हैं. इसी बीच अभिषेक ने एक ऐसा कारनामा किया है जो कि शायद ही किसी बल्लेबाज ने किया होगा. ऐसे करने वाले वो अब पहले 137 खिलाड़ियों के बीच में नंबर 1 पर आ गए हैं.

दुनिया भर में पीटा है डंका
अभिषेक शर्मा ने ना सिर्फ आईपीएल में बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपनी धाक जमाई है. वो जिस तरीके से खेलते हैं वो उनको सबसे खास बनाता है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं अभिषेक द्वारा बनाए गए बड़े ही अनोखे रिकॉर्ड के बारे में. साल 2024 से अब तक दुनिया भर के 137 बल्लेबाजों ने T20 क्रिकेट में 1000 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन अभिषेक पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस आंकड़े को सबसे तेज छू पाएं हैं.

ये है पूरा मामला
अभिषेक 1000 रन बनाने की वजह से नंबर 1 नहीं बने हैं बल्कि, वो टी20 क्रिकेट में 200 से भी ज्यादा से 1000 रन बनाने के मामले में नंबर 1 बन चुके हैं. अभिषेक ने अभी तक 1900 रन बनाए हैं.  बाएं हाथ का ये खिलाड़ी टी20 क्रिकेट में 200 भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से पारी को आगे बढ़ाता है.

अभिषेक का टी20 करियर
अभिषेक शर्मा ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2024 में की थी. उन्होंने अभी तक के अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में खेले 19 मैचों की 18 पारियों में 195.78 के स्ट्राइक रेट से 596 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक जड़े हैं. उनके करियर का उच्चतम स्कोर 135 रनों का रहा है. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Abhishek sharm

