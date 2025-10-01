पाकिस्तान को रुलाने वाले अभिषेक शर्मा का ICC ने भी माना लोहा, पहना दिया टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा ताज

अभिषेक शर्मा की वर्ल्ड क्रिकेट में तूती बोल रही है. टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के इस विस्फोटक ओपनर ने डेब्यू करने के कुछ समय में ही अपनी तूफानी बैटिंग से रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. हाल ही में खत्म हुए एशिया कप में अभिषेक ने पाकिस्तान गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी. पहली बार एशिया कप खेलने उतरा यह बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना. उनकी काबिलियत का लोहा अब ICC ने भी माना है और पहले से टी20 इंटरनेशनल में नंबर-1 इस बल्लेबाज को अब एक और बड़ा ताज पहना दिया.

ICC ने पहनाया ये ताज

दरअसल, अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के डेविड मलान का रिकॉर्ड तोड़ा. अभिषेक ने एशिया कप में रनों का अंबार लगाया और तीन अर्धशतकों के साथ 300+ रन बनाने वाले टूर्नामेंट के इकलौते बल्लेबाज रहे. लेटेस्ट ICC टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक 931 रेटिंग अंक पर पहुंच गए, जो इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा हासिल किए गए सबसे ज्यादा हैं. उन्होंने 919 अंकों की पिछली सर्वश्रेष्ठ रेटिंग को पीछे छोड़ दिया, जो 2020 में इंग्लैंड के दाएं हाथ के डेविड मालन ने हासिल की थी.

कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से बस इतनी दूर

अभिषेक ने इस रेटिंग के साथ ही विराट कोहली का एक रिकॉर्ड तोड़ने से करीब पहुंच गए हैं. दरअसल, भारत के लिए किसी भी फॉर्मेट में बल्लेबाजों की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग का कीर्तिमान विराट कोहली के नाम दर्ज है. विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर में एक बार 937 रेटिंग अंक हासिल किए. अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में 931 रेटिंग के साथ इस मामले में दूसरे सर्वश्रेष्ठ भारतीय बल्लेबाज हैं. विराट से आगे निकलने के लिए अभिषेक को अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखना होगा.