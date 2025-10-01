Advertisement
trendingNow12943575
Hindi Newsक्रिकेट

पाकिस्तान को रुलाने वाले अभिषेक शर्मा का ICC ने भी माना लोहा, पहना दिया टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा ताज

टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने हाल ही में खत्म हुए एशिया कप में अपनी तूफानी बैटिंग से पाकिस्तान को खूब रुलाया. पहली बार एशिया कप खेलने उतरा यह बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना. उनकी काबिलियत का लोहा अब ICC ने भी माना है और पहले से टी20 इंटरनेशनल में नंबर-1 इस बल्लेबाज को अब एक और बड़ा ताज पहना दिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान को रुलाने वाले अभिषेक शर्मा का ICC ने भी माना लोहा, पहना दिया टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा ताज

अभिषेक शर्मा की वर्ल्ड क्रिकेट में तूती बोल रही है. टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के इस विस्फोटक ओपनर ने डेब्यू करने के कुछ समय में ही अपनी तूफानी बैटिंग से रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. हाल ही में खत्म हुए एशिया कप में अभिषेक ने पाकिस्तान गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी. पहली बार एशिया कप खेलने उतरा यह बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना. उनकी काबिलियत का लोहा अब ICC ने भी माना है और पहले से टी20 इंटरनेशनल में नंबर-1 इस बल्लेबाज को अब एक और बड़ा ताज पहना दिया.

ICC ने पहनाया ये ताज

दरअसल, अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के डेविड मलान का रिकॉर्ड तोड़ा. अभिषेक ने एशिया कप में रनों का अंबार लगाया और तीन अर्धशतकों के साथ 300+ रन बनाने वाले टूर्नामेंट के इकलौते बल्लेबाज रहे. लेटेस्ट ICC टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक 931 रेटिंग अंक पर पहुंच गए, जो इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा हासिल किए गए सबसे ज्यादा हैं. उन्होंने 919 अंकों की पिछली सर्वश्रेष्ठ रेटिंग को पीछे छोड़ दिया, जो 2020 में इंग्लैंड के दाएं हाथ के डेविड मालन ने हासिल की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से बस इतनी दूर

अभिषेक ने इस रेटिंग के साथ ही विराट कोहली का एक रिकॉर्ड तोड़ने से करीब पहुंच गए हैं. दरअसल, भारत के लिए किसी भी फॉर्मेट में बल्लेबाजों की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग का कीर्तिमान विराट कोहली के नाम दर्ज है. विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर में एक बार 937 रेटिंग अंक हासिल किए. अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में 931 रेटिंग के साथ इस मामले में दूसरे सर्वश्रेष्ठ भारतीय बल्लेबाज हैं. विराट से आगे निकलने के लिए अभिषेक को अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखना होगा.

 

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Abhishek SharmaICC Rankings

Trending news

यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
RSS 100 Years
RSS @100: नेहरू कनेक्शन से पीएम मोदी ने मुंह बंद कराया, फिर भी कांग्रेस ने कर दी 'गद
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
Smoking Products
ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
Asaduddin Owaisi
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
Srinagar
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
Mira Road Garba Controversy
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
;