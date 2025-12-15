शुभमन गिल की जगह पर लटकी 'तलवार'... ढाल बन गए जिगरी अभिषेक, कहा- मेरा यकीन करिए...

Advertisement
टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल टी20 फॉर्मेट में इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे हैं. सोशल मीडिया पर शुभमन गिल को ड्रॉप करने की मांग तेज हो चुकी है. इस बीच उनके जिगरी यार अभिषेक शर्मा उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए हैं. उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि गिल वर्ल्ड कप और उससे पहले टीम को मैच जिताएंगे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 15, 2025, 12:29 PM IST
टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल टी20 फॉर्मेट में इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे हैं. सोशल मीडिया पर शुभमन गिल को ड्रॉप करने की मांग तेज हो चुकी है. टी20 वर्ल्ड कप फरवरी में होना है और गिल की पोजीशन पर तलवार लटक चुकी है. इस बीच उनके जिगरी यार अभिषेक शर्मा उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए हैं. उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि गिल वर्ल्ड कप और उससे पहले टीम को मैच जिताएंगे. दूसरी तरफ कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म को लेकर अभिषेक ने खुलकर बात की. 

रडार पर सूर्या और गिल

सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल लगातार रडार पर बने हुए हैं. पूरे साल में सूर्या और गिल के बल्ले से एक भी अर्धशतकीय पारी देखने को नहीं मिली है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के सामने 118 रन का मामूली लक्ष्य था. बिना प्रेशर सिचुएशन में भी सूर्या और गिल का बल्ला नहीं चला. गिल 28 रन आउट हुए जबकि सू्र्या ने 12 रन के स्कोर पर अपना विकेट खो दिया. दोनों आलोचनाओं के घेरे में हैं लेकिन अभिषेक शर्मा ने दोनों का सपोर्ट किया है और लोगों को भरोसा दिलाया.

क्या बोले अभिषेक शर्मा?

स्पोर्ट्स स्टार के मुताबिक अभिषेक ने कहा, 'मेरा यकीन करो, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप से पहले के मैचों में भी भारत को मैच जिताएंगे. खासकर शुभमन पर. मुझे पता है कि शुभमन कहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में और सामने कोई भी टीम हो, मुझे उन पर पूरा भरोसा है. बहुत जल्द, बाकी सब भी उन पर भरोसा करने लगेंगे.'

ये भी पढे़ं.. संजू से आगे हैं शुभमन गिल... 2025 के आंकड़े दे रहे गवाही, फिर क्यों ट्रोल हो रहे टीम इंडिया के प्रिंस?

2025 में कैसे रहे आंकड़े?

सूर्यकुमार यादव ने इस साल अभी तक 20 मैच खेले हैं जिसमें 14.20 की औसत से उन्होंने रन बनाए. शुभमन गिल ने इस साल 15 टी20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 291 रन बनाए. इस दौरान शुभमन गिल का औसत 24.25 का रहा है. इस साल के लिए अब दोनों के पास महज 2 टी20 मैच बाकी हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया अगला मुकाबला 17 दिसंबर को खेलने उतरेगी. देखना दिलचस्प होगा कि गिल और सूर्या इस मुकाबले में कमबैक करने में कामयाब होते हैं या नहीं. 

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

