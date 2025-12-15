शुभमन गिल की जगह पर लटकी 'तलवार'... ढाल बन गए जिगरी अभिषेक, कहा- मेरा यकीन करिए...

टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल टी20 फॉर्मेट में इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे हैं. सोशल मीडिया पर शुभमन गिल को ड्रॉप करने की मांग तेज हो चुकी है. टी20 वर्ल्ड कप फरवरी में होना है और गिल की पोजीशन पर तलवार लटक चुकी है. इस बीच उनके जिगरी यार अभिषेक शर्मा उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए हैं. उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि गिल वर्ल्ड कप और उससे पहले टीम को मैच जिताएंगे. दूसरी तरफ कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म को लेकर अभिषेक ने खुलकर बात की.

रडार पर सूर्या और गिल

सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल लगातार रडार पर बने हुए हैं. पूरे साल में सूर्या और गिल के बल्ले से एक भी अर्धशतकीय पारी देखने को नहीं मिली है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के सामने 118 रन का मामूली लक्ष्य था. बिना प्रेशर सिचुएशन में भी सूर्या और गिल का बल्ला नहीं चला. गिल 28 रन आउट हुए जबकि सू्र्या ने 12 रन के स्कोर पर अपना विकेट खो दिया. दोनों आलोचनाओं के घेरे में हैं लेकिन अभिषेक शर्मा ने दोनों का सपोर्ट किया है और लोगों को भरोसा दिलाया.

क्या बोले अभिषेक शर्मा?

स्पोर्ट्स स्टार के मुताबिक अभिषेक ने कहा, 'मेरा यकीन करो, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप से पहले के मैचों में भी भारत को मैच जिताएंगे. खासकर शुभमन पर. मुझे पता है कि शुभमन कहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में और सामने कोई भी टीम हो, मुझे उन पर पूरा भरोसा है. बहुत जल्द, बाकी सब भी उन पर भरोसा करने लगेंगे.'

2025 में कैसे रहे आंकड़े?

सूर्यकुमार यादव ने इस साल अभी तक 20 मैच खेले हैं जिसमें 14.20 की औसत से उन्होंने रन बनाए. शुभमन गिल ने इस साल 15 टी20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 291 रन बनाए. इस दौरान शुभमन गिल का औसत 24.25 का रहा है. इस साल के लिए अब दोनों के पास महज 2 टी20 मैच बाकी हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया अगला मुकाबला 17 दिसंबर को खेलने उतरेगी. देखना दिलचस्प होगा कि गिल और सूर्या इस मुकाबले में कमबैक करने में कामयाब होते हैं या नहीं.