28 गेंद पर शतक ठोकने वाला बल्लेबाज बना तारणहार, भारत की किस्मत पलटी, अब एशिया कप की ट्रॉफी पक्की

Asia Cup 2025: भारत 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी जीतने से केवल एक कदम दूर है. बांग्लादेश के खिलाफ बुधवार को सुपर-4 मैच में 41 रन से जीत दर्ज कर भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है. एक खूंखार बल्लेबाज भारत के लिए तारणहार बना है. भारत अगर एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाया है, तो केवल एक बल्लेबाज की वजह से.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 25, 2025, 07:26 AM IST
Asia Cup 2025: भारत 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी जीतने से केवल एक कदम दूर है. बांग्लादेश के खिलाफ बुधवार को सुपर-4 मैच में 41 रन से जीत दर्ज कर भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है. एक खूंखार बल्लेबाज भारत के लिए तारणहार बना है. भारत अगर एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाया है, तो केवल एक बल्लेबाज की वजह से. इस टूर्नामेंट में अगर यह बल्लेबाज अहम मौकों पर रन नहीं बना पाता तो भारत आज एशिया कप 2025 के फाइनल में नहीं होता.

ये खूंखार बल्लेबाज बना भारत का तारणहार

अभिषेक शर्मा करोड़ों भारतीय फैंस की आंखों के तारे बन चुके हैं. बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ बुधवार को खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने 202.70 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 6 चौके और 5 छक्के उड़ाए. अभिषेक शर्मा की पारी की बदौलत भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 41 रन से जीत दर्ज कर ली. अभिषेक शर्मा ने चौके-छक्कों का ऐसा भयंकर बवंडर मचाया कि बांग्लादेश के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए.

एशिया कप 2025 में कूटे 248 रन

अभिषेक शर्मा ICC की मौजूदा T20I रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा 5 टी20 मैचों में 49.60 की औसत और 206.67 की स्ट्राइक रेट से 248 रन बना चुके हैं. अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. अभिषेक शर्मा ने इस दौरान 23 चौके और 17 छक्के जमाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 22 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 37.29 की औसत और 197.73 की स्ट्राइक रेट से 783 रन कूटे हैं, जिसमें 69 चौके और 58 छक्के शामिल रहे हैं.

बेरहमी से गेंदबाजों की करता है धुनाई

दुनिया का कोई भी गेंदबाज अभिषेक शर्मा के सामने बॉलिंग नहीं करना चाहेगा. गेंदबाज मानों अभिषेक शर्मा की कातिलाना बल्लेबाजी के सामने रहम की भीख मांगते हुए नजर आते हैं. अभिषेक शर्मा विरोधी टीम के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई करते हैं. अभिषेक शर्मा जब क्रीज पर उतरते हैं तो वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाज से विरोधी टीम की गेंदबाजी को तहस-नहस करके रख देते हैं. अभिषेक शर्मा के पास तेजी से रन बटोरने और चौके व छक्कों की झड़ी लगाने की हैरतअंगेज काबिलियत है. अभिषेक शर्मा ने 77 IPL मैचों में 162.93 की स्ट्राइक रेट से 1815 रन बनाए हैं, जिसमें 174 चौके और 101 छक्के शामिल रहे हैं. अभिषेक शर्मा ने IPL में 1 शतक और 9 अर्धशतक जड़े हैं. अभिषेक शर्मा का IPL में बेस्ट स्कोर 141 रन रहा है.

28 गेंदों में ठोका शतक

अभिषेक शर्मा ने 5 दिसंबर 2024 को मेघालय के खिलाफ सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान 28 गेंदों में शतक ठोक दिया था. अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में शतक जड़कर टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सबसे तेज शतक के महारिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली थी. बता दें कि अभिषेक शर्मा के इस कमाल से चंद मैच पहले ही 27 नवंबर 2024 को गुजरात के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों में शतक ठोका था. उर्विल पटेल ने इस मैच में 35 गेंदों पर 113 रनों की नाबाद पारी खेली थी. उर्विल पटेल की पारी में 12 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. उर्विल पटेल का स्ट्राइक रेट इस दौरान 322.85 था. अभिषेक शर्मा ने उर्विल पटेल के कारनामे को दोहरा दिया. अभिषेक शर्मा ने पंजाब के लिए खेलते हुए मेघालय के खिलाफ सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के मैच में 28 गेंदों में शतक जड़ दिया. अभिषेक शर्मा ने मेघालय के खिलाफ मैच में 29 गेंदों पर 106 रनों की नाबाद पारी खेली थी. अभिषेक शर्मा की पारी में 11 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 365.51 था.

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय मूल के एस्टोनियाई क्रिकेटर साहिल चौहान के नाम पर दर्ज है. साहिल चौहान के नाम पर फिलहाल टी20 क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. एस्टोनिया के साहिल चौहान ने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 27 गेंदों में शतक जड़ दिया था. साहिल चौहान ने 41 गेंदों पर 144 रनों की नाबाद पारी खेली थी. साहिल चौहान की पारी में 18 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. साहिल चौहान का स्ट्राइक रेट इस दौरान 351.21 था. साहिल चौहान ने इस रिकॉर्ड के साथ क्रिस गेल के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने IPL में 30 गेंदों में शतक बनाया था.

