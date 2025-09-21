अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में कर दिया ब्लंडर, हार्दिक का फूटा गुस्सा, सूर्यकुमार ने दिया ये रिएक्शन
Advertisement
trendingNow12931628
Hindi Newsक्रिकेट

अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में कर दिया ब्लंडर, हार्दिक का फूटा गुस्सा, सूर्यकुमार ने दिया ये रिएक्शन

India vs Pakistan Abhishek Sharma Hardik Pandya: अभिषेक के कैच छोड़ते ही हार्दिक पांड्या नाराज हो गए. उन्होंने अभिषेक की ओर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन झुंझलाते हुए बॉलिंग लाइन अप की ओर चले गए. साहिबजादा ने भारत के खिलाफ पिछले मैच में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में कर दिया ब्लंडर, हार्दिक का फूटा गुस्सा, सूर्यकुमार ने दिया ये रिएक्शन

India vs Pakistan Abhishek Sharma Hardik Pandya: एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरी. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा भी यही करना चाहते थे, लेकिन सिक्का सूर्या के पक्ष में गिरा था. भारत के लिए ऑलरांडर हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की शुरुआत की तो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने साहिबजादा फरहान और फखर जमान आए. लगातार 3 मैचों में शून्य पर आउट होने वाले सैम अयूब को तीसरे क्रम पर भेज दिया गया.

अभिषेक ने छोड़ा आसान कैच

हार्दिक के सामने पहले ओवर में साहिबजादा फरहान थे. शुरुआती दो गेंदों पर वह कुछ न कर पाए तो तीसरी बॉल पर बौखला गया. उन्होंने गेंद को बाउंड्री को बाहर भेजने का मना बनाया और एक जोरदार शॉट लगाया. गेंद सामने की ओर नहीं गई और वह बल्ले के किनारे से लगकर थर्ड मैन की ओर चली गई. गेंद के नीचे अभिषेक शर्मा थे और वह एक शानदार फील्डर माने जाते हैं. अभिषेक के रहते पूरी टीम को लग रहा था कि वह कैच को लपक लेंगे, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई. भारतीय फील्डर को हाथों आसान कैच छूट गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 100 विकेट लेने वाला बॉलर टीम इंडिया से OUT! एक साथ 2 सुपरस्टार की वापसी...पाकिस्तान ने इन खिलाड़ियों को निकाला

अभिषेक के कैच छोड़ने पर हार्दिक-सूर्या का रिएक्शन

अभिषेक के कैच छोड़ते ही हार्दिक पांड्या नाराज हो गए. उन्होंने अभिषेक की ओर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन झुंझलाते हुए बॉलिंग लाइन अप की ओर चले गए. साहिबजादा ने भारत के खिलाफ पिछले मैच में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे. उनका आसान कैच अभिषेक ने टपकाया तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शांत रहने का इशारा किया. उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया और अपने फील्डर को फोकस बनाने के लिए कहा.

 

 

कुलदीप ने भी दिया जीवनदान

भारतीय टीम ने शुरुआती 6 ओवरों में अच्छी फिल्डिंग नहीं की. अभिषेक के बाद एक और कैच छूटा. इस बार कुलदीप यादव ने गलती कर दी. उन्होंने पारी के पांचवें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर कैच छोड़ दिया. वरुण की चौथी गेंद पर सैम अयूब ने स्विप शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में ऊपर चली गई. कुलदीप गेंद के नीचे थे. वह एक आसान कैच ले सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए और सैम अयूब को जीवदान मिल गया.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs PakistanAbhishek SharmaHardik PandyaAsia Cup 2025

Trending news

क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
Maharashtra news
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
PM Modi speech
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
Narendra Modi
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
pm modi speech LIVE updates
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
;