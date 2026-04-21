भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड ध्वस्त, अभिषेक शर्मा बने SRH के सबसे बड़े मैच विनर! रचा महा-कीर्तिमान

IPL 2026 SRH vs DC: सनराइजर्स हैदराबाद ने मंगलवार (21 अप्रैल) को खेले गए आईपीएल 2026 के 31वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हरा दिया. अभिषेक शर्मा की आतिशी पारी और ईशान मलिंगा के चार विकेटों के दम पर सनराइजर्स ने बड़ी जीत हासिल की. पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर अभिषेक ने महज 68 गेंदों में नाबाद 135 रन बनाए. इससे सनराइजर्स ने 242/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में मलिंगा (4/32) की अगुवाई में गेंदबाजी यूनिट ने दिल्ली को 195/9 के स्कोर पर ही रोक दिया.

अभिषेक शर्मा ने अपनी इस पारी के लिए सातवां 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीता. यह सनराइजर्स हैदराबाद के किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे अधिक अवॉर्ड हैं. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के छह अवॉर्ड्स (145 मैचों में) के रिकॉर्ड को केवल 81 मैचों में ही तोड़ दिया. अभिषेक की इस पारी में 10 चौके और 10 छक्के शामिल थे. इसकी मदद से उन्होंने पारी की शुरुआत से अंत तक दबदबा बनाए रखा.

ईशान मलिंगा ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

श्रीलंकाई गेंदबाज ईशान मलिंगा ने 4/32 के अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े दर्ज किए. यह SRH के लिए किसी विदेशी गेंदबाज द्वारा तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इस सूची में 2019 में मोहम्मद नबी (4/11) और 2013 में डैरेन सैमी (4/22) के बाद अब मलिंगा का नाम जुड़ गया है. मलिंगा की धारदार गेंदबाजी ने दिल्ली के मध्यक्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया.

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हैदराबाद का गजब दबदबा

आईपीएल के इतिहास में पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से अधिक रन बनाने के बाद जीत दर्ज करने के मामले में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी स्थिति मजबूत की है. हैदराबाद ने 24 मैचों में 20 बार इस तरह की जीत हासिल की है. इस सूची में चेन्नई सुपर किंग्स (29 मैचों में 23 जीत) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (30 मैचों में 23 जीत) शीर्ष पर हैं, जबकि मुंबई इंडियंस 19 मैचों में 18 जीत के साथ हैदराबाद से नीचे है.

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हर्ष दुबे ने किया कमाल

मैच के 20वें ओवर में हर्ष दुबे ने तीन विकेट चटकाकर एक विशेष क्लब में एंट्री की है. वह आईपीएल इतिहास के उन चुनिंदा स्पिनरों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने आखिरी ओवर में यह कारनामा किया है. उनसे पहले अमित मिश्रा (2008), एडम जम्पा (2016), राहुल तेवतिया (2018) और क्रुणाल पांड्या (2025) ही यह उपलब्धि हासिल कर पाए थे. हर्ष दुबे ने केवल 12 रन देकर 3 विकेट लिए.