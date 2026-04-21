Advertisement
trendingNow13187552
Hindi Newsक्रिकेटभुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड ध्वस्त, अभिषेक शर्मा बने SRH के सबसे बड़े मैच विनर! रचा महा-कीर्तिमान

भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड ध्वस्त, अभिषेक शर्मा बने SRH के सबसे बड़े मैच विनर! रचा महा-कीर्तिमान

IPL 2026 SRH vs DC: अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड तोड़ नाबाद 135* रन और ईशान मलिंगा के 4 विकेटों की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से रौंदा. अभिषेक अब SRH के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 22, 2026, 01:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतक लगाया. Photo Credit: BCCI
सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतक लगाया. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 SRH vs DC: सनराइजर्स हैदराबाद ने मंगलवार (21 अप्रैल) को खेले गए आईपीएल 2026 के 31वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हरा दिया. अभिषेक शर्मा की आतिशी पारी और ईशान मलिंगा के चार विकेटों के दम पर सनराइजर्स ने बड़ी जीत हासिल की. पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर अभिषेक ने महज 68 गेंदों में नाबाद 135 रन बनाए. इससे सनराइजर्स ने 242/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में मलिंगा (4/32) की अगुवाई में गेंदबाजी यूनिट ने दिल्ली को 195/9 के स्कोर पर ही रोक दिया.

अभिषेक शर्मा ने अपनी इस पारी के लिए सातवां 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीता. यह सनराइजर्स हैदराबाद के किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे अधिक अवॉर्ड हैं. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के छह अवॉर्ड्स (145 मैचों में) के रिकॉर्ड को केवल 81 मैचों में ही तोड़ दिया. अभिषेक की इस पारी में 10 चौके और 10 छक्के शामिल थे. इसकी मदद से उन्होंने पारी की शुरुआत से अंत तक दबदबा बनाए रखा.

ईशान मलिंगा ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

श्रीलंकाई गेंदबाज ईशान मलिंगा ने 4/32 के अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े दर्ज किए. यह SRH के लिए किसी विदेशी गेंदबाज द्वारा तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इस सूची में 2019 में मोहम्मद नबी (4/11) और 2013 में डैरेन सैमी (4/22) के बाद अब मलिंगा का नाम जुड़ गया है. मलिंगा की धारदार गेंदबाजी ने दिल्ली के मध्यक्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: अभिषेक के प्रहार के बाद मलिंगा का कहर, सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली को रौंदा

हैदराबाद का गजब दबदबा

आईपीएल के इतिहास में पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से अधिक रन बनाने के बाद जीत दर्ज करने के मामले में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी स्थिति मजबूत की है. हैदराबाद ने 24 मैचों में 20 बार इस तरह की जीत हासिल की है. इस सूची में चेन्नई सुपर किंग्स (29 मैचों में 23 जीत) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (30 मैचों में 23 जीत) शीर्ष पर हैं, जबकि मुंबई इंडियंस 19 मैचों में 18 जीत के साथ हैदराबाद से नीचे है.

ये भी पढ़ें: बीमार बहन और स्टैंड्स में बैठे पिता, अभिषेक ने शतक के बाद किसे डेडिकेट किया अवॉर्ड?

हर्ष दुबे ने किया कमाल

मैच के 20वें ओवर में हर्ष दुबे ने तीन विकेट चटकाकर एक विशेष क्लब में एंट्री की है. वह आईपीएल इतिहास के उन चुनिंदा स्पिनरों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने आखिरी ओवर में यह कारनामा किया है. उनसे पहले अमित मिश्रा (2008), एडम जम्पा (2016), राहुल तेवतिया (2018) और क्रुणाल पांड्या (2025) ही यह उपलब्धि हासिल कर पाए थे. हर्ष दुबे ने केवल 12 रन देकर 3 विकेट लिए.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Abhishek Sharma

Trending news

सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
DNA
सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
Bengal Assembly Elections
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
Drug Marketing
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
DNA
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है कांग्रेस की मंशा
DNA
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है कांग्रेस की मंशा
वसूली के बाद अब साइबर क्राइम में घुस रहा बिश्नोई गैंग? कैसे तैयार कर रहा सिंडिकेट
DNA
वसूली के बाद अब साइबर क्राइम में घुस रहा बिश्नोई गैंग? कैसे तैयार कर रहा सिंडिकेट
नासिक TCS के बाद पुणे की MNC, दफ्तरों की धार्मिक गतिविधियों पर मंत्री ने जताई चिंता
Nasik TCS Conversion case
नासिक TCS के बाद पुणे की MNC, दफ्तरों की धार्मिक गतिविधियों पर मंत्री ने जताई चिंता
कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
baisaran valley
कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
West Bengal Assembly Elections 2026
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया
Ahmedabad Murder
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया