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Hindi Newsक्रिकेटपंजाब का मुंडा बना टी20 का सुल्तान, अभिषेक शर्मा ने तोड़ा क्रिस गेल का बरसों पुराना रिकॉर्ड

पंजाब का मुंडा बना टी20 का सुल्तान, अभिषेक शर्मा ने तोड़ा क्रिस गेल का बरसों पुराना रिकॉर्ड

IPL 2026 SRH vs DC: अभिषेक शर्मा ने IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 47 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की. उनकी नाबाद 135 रनों की पारी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 242/2 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 21, 2026, 10:34 PM IST
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सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अर्धशतक लगाया. Photo Credit: BCCI
सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अर्धशतक लगाया. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा ने मंगलवार को हैदराबाद में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मात्र 47 गेंदों में अपना दूसरा आईपीएल शतक जड़कर सनसनी मचा दी. यह 25 वर्षीय बल्लेबाज का कुल नौवां टी20 शतक है. इसके साथ ही उन्होंने मेंस टी20 क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक शतकों के विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. उनकी इस आतिशी पारी और डेथ ओवर्स में हेनरिच क्लासेन के साथ हुई तूफानी साझेदारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 242/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया.

अभिषेक ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी पारी में सात चौके और नौ छक्के लगाए.  वह इस आईपीएल सीजन में तीन अंकों के स्कोर (शतक) तक पहुंचने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले इस सीजन का पहला शतक सीएसके के लिए संजू सैमसन ने लगाया था. इसके बाद मुंबई इंडियंस के लिए क्विंटन डिकॉक और तिलक वर्मा ने शतक लगाया. 

अभिषेक ने तोड़ा गेल का रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में चार बार 130+ का स्कोर बनाने वाले वह इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा. गेल और फिंच ने ऐसा 3-3 बार किया था. 

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आईपीएल में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर

175* - क्रिस गेल, आरसीबी बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया, बेंगलुरु, 2013
158* - ब्रैंडन मैकुलम, कोलकाता नाइटराइडर्स बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2008
141 - अभिषेक शर्मा, सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स, हैदराबाद, 2025
140* - क्विंटन डिकॉक, लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम कोलकाता नाइटराइडर्स, नवी मुंबई, 2022
135* - अभिषेक शर्मा, सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, हैदराबाद, 2026

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पावरप्ले में हैदराबाद ने किया प्रहार

मंगलवार की इस पारी के दौरान अभिषेक अपने सबसे विनाशकारी रूप में थे. जहां उनके सलामी जोड़ीदार ट्रैविस हेड रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं अभिषेक ने महज 27 गेंदों में 58 रन कूट दिए. इससे हैदराबाद ने पावरप्ले में 67 रन बनाए. हेड के 9वें ओवर में 37 रन पर आउट होने के बाद कप्तान ईशान किशन क्रीज पर आए और उन्होंने भी अभिषेक की तरह बड़े शॉट खेलने के अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया.

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अभिषेक को मिला ईशान-क्लासेन का साथ

अभिषेक ने 15वें ओवर की पहली दो गेंदों पर नीतीश राणा को दो गगनचुंबी छक्के जड़कर 47 गेंदों में अपना शतक (104 रन) पूरा किया. उस समय ईशान किशन दूसरे छोर पर मौजूद थे. कप्तान ईशान के 25 रन पर आउट होने के बाद अभिषेक के साथ हेनरिच क्लासेन जुड़े.  इन दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों को मैदान के चारों ओर दौड़ाया. अभिषेक और क्लासेन ने पारी का अंत 32 गेंदों में 68 रनों की नाबाद साझेदारी के साथ किया. क्लासेन ने 13 गेंदों में 37 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं अभिषेक शर्मा 68 गेंदों में 135 रन बनाकर नाबाद रहे. इसमें कुल 10 चौके और 10 छक्के शामिल थे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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