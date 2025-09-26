Advertisement
अभिषेक ने तोड़ दिया विराट कोहली का महारिकॉर्ड, टी20 एशिया कप में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप के सुपर 4 राउंड का आखिरी मैच खेला जा रहा है. श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया. अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई. उन्होंने एशिया कप में लगातार तीसरी बार अर्धशतक ठोक दिया है.

Sep 26, 2025, 11:10 PM IST
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप के सुपर 4 राउंड का आखिरी मैच खेला जा रहा है. श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया. पारी की शुरुआत करने आए सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के जल्द आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई. उन्होंने एशिया कप में लगातार तीसरी बार अर्धशतक ठोक दिया है. अभिषेक ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों में शानदार पचासा ठोका. हालांकि, वह अपने अर्धशतक एक बार फिर शतक में नहीं तब्दील कर पाए और 61 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे. 

अभिषेक ने रचा इतिहास
अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे सुपर4 के आखिरी मुकाबले में हर बार की तरह ताबड़तोड़ शुरुआत की. अभिषेक का यह लगातार तीसरा अर्धशतक था. इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन और बांग्लादेश के खिलाफ 75 रन जड़े. आज उन्होंने 61रनों की पारी खेल कर एशिया कप में इतिहास कायम कर दिया है. बता दें कि मोहम्मद रिजवान ने एशिया कप इतिहास में 3 फिफ्टी जमाई है, लेकिन वो लगातार नहीं थी. बैक टू बैक 3 फिफ्टी एशिया कप इतिहास में बनाने वाले अभिषेक इकलौते खिलाड़ी हैं.

विराट टी20I में नंबर 1
विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल में आज भी नंबर 1 बने हुए हैं. साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट कोहली ने लगातार 3 फिफ्टी ठोकी थी, जिसे आज भी कोई नहीं तोड़ पाया है. वहीं, अभिषेक ने लगातार 3 पचासा एशिया कप में बनाया है. हालांकि, अभिषेक जिस हिसाब से खेलते हैं ये कहना गलत नहीं होगा भविष्य में वह विराट का यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

एक ही सीजन में 300+ रन
अभिषेक ने एक और ऐतिहासिक कारनामा किया है.  वह एशिया कप के सिंगल सीजन में 300 से भी ज्यादा रन बनाकर इतिहास रच दिया है. जहां और बल्लेबाजों ने 2-2 टूर्नामेंट का सहारा लिया है. अभिषेक अपनी ताबड़ोतोड़ बल्लेबाजी के दम पर एक ही एशिया कप के सीजन में खेले 6 मैचों में 309 रन बना दिए हैं. इस दौरान उन्होंने 3 फिफ्टी भी जमाई. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

