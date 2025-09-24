अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बांग्लादेश के खिलाफ फिफ्टी बनाते ही किया कमाल
अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बांग्लादेश के खिलाफ फिफ्टी बनाते ही किया कमाल

अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 मैच में तूफानी फिफ्टी ठोकते हुए युवराज सिंह का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. अभिषेक ने चौके-छक्कों उड़ाते हुए इस मैच में 37 गेंदों में 75 रन की आतिशी पारी खेली.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:11 PM IST
बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 मैच में भारतीय ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर बोला. उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए तूफानी अर्धशतक ठोका. विस्फोटक बैटिंग करते हुए अभिषेक ने 25 से कम गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. हालांकि, वह शतक से चूक गए. अभिषेक ने 37 गेंदों में 75 रन की आतिशी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 चौके शामिल रहे. इसके साथ ही उन्होंने युवराज सिंह का एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

युवराज सिंह को छोड़ा पीछे

पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने का युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने वाले अभिषेक ने युवी का एक और रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ तोड़ दिया. बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अभिषेक ने महज 25 गेंद पर अर्धशतक लगाया. इंटरेनशनल टी20 में यह पांचवां मौका था, जब अभिषेक ने 25 या उससे कम गेंदों पर अर्धशतक लगाया. इस मामले में उन्होंने युवराज सिंह को पीछे छोड़ा. युवराज ने इंटरेनशनल टी20 में चार बार 25 या उससे कम गेंदों पर अर्धशतक लगाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्यकुमार के नाम रिकॉर्ड

भारत के लिए 25 या उससे कम गेंदों पर सबसे ज्यादा 7 अर्धशतक सूर्यकुमार यादव ने लगाए हैं. दूसरे स्थान पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने ये उपलब्धि 6 बार हासिल की है. तीसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा आ गए हैं. बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक शानदार लय में नजर आए और अर्धशतक पूरा करने के बाद भी चौके-छक्के उड़ा रहे थे. ऐसा लग रहा था कि वह शतक तक बेहद आराम से पहुंच जाएंगे. हालांकि, बेहद निराशाजनक तरीके से वह रन आउट हो गए.

टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए सबसे ज़्यादा बार 25 या उससे कम गेंदों में 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी

सूर्यकुमार यादव - 7 
रोहित शर्मा - 6 
अभिषेक शर्मा * - 5 
युवराज सिंह - 4 
केएल राहुल - 3

अभिषेक शर्मा का करियर

जुलाई 2024 में इंटरनेशनल टी20 करियर का आगाज करने वाले अभिषेक ने अब तक 22 मैचों की 21 पारियों में 4 अर्धशतक और 2 शतक सहित 783 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 135 है, जो टी20 में किसी भी भारतीय का बनाया सर्वाधिक स्कोर है. अभिषेक का वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में अब तक डेब्यू नहीं हुआ है. जैसी बल्लेबाजी वह कर रहे हैं. उसे देखते हुए लगता है कि जल्द ही उन्हें वनडे फॉर्मेट में मौका मिल सकता है.

