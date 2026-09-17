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सबसे ज्यादा रन, छक्के और...आज अभिषेक शर्मा के निशाने पर 3 रिकॉर्ड, रोहित शर्मा भी हो जाएंगे पीछे

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में अभिषेक शर्मा कई बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त करने उतरेंगे. उनके पास पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और ऑलराउंडर शिवम दुबे से आगे निकलने का मौका है. अभिषेक एक रिकॉर्ड में तो विराट कोहली की बराबरी भी कर सकते हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 17, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:38 PM IST
सबसे ज्यादा रन, छक्के और...आज अभिषेक शर्मा के निशाने पर 3 रिकॉर्ड, रोहित शर्मा भी हो जाएंगे पीछे
Image Credit: भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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