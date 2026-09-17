30 गेंद पर शतक: अभिषेक शर्मा ने दिल्ली में दनादन मारे रन, शतक के बाद दिखाया एर्लिंग हालैंड का सेलिब्रेशन

Abhishek Sharma Fastest T20I Century: अभिषेक शर्मा न केवल अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बल्कि अपने अनोखे सेलिब्रेशन के लिए भी जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में विशेष रूप से आईपीएल के दौरान कई खास सेलिब्रेशन स्टाइल दिखाए हैं. इस बार अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने स्टार फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड के अंदाज को मैदान पर उतारा. नॉर्वे के सुपरस्टार हालैंड गोल करने के बाद ध्यान लगाने की मुद्रा में मैदान पर बैठ जाते हैं.
अभिषेक ने महज 30 गेंदों में टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया. इस ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वे प्रीमियर लीग में गोल दागने के बाद हालैंड द्वारा किए जाने वाले मशहूर सेलिब्रेशन की नकल करते नजर आए.
Relive the moment Abhishek Sharma brought up a record-breaking hundred #TeamIndia | #AFGvINDpic.twitter.com/SMbmXrtziL
— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
यह अभिषेक शर्मा के टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा शतक था. इसके साथ ही उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा द्वारा बनाए गए सबसे तेज टी20शतक (35 गेंद) के भारतीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. अभिषेक की इस ऐतिहासिक पारी ने अफगानिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं.
अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा ने अपनी जगह को लेकर बने भारी दबाव के बावजूद खुद को साबित किया है. भारतीय टीम में ओपनिंग स्लॉट के लिए 15 साल के युवा बल्लेबाजी प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही थी, जिससे प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह पर सवाल उठ रहे थे. दिल्ली लेग से पहले अभिषेक का हालिया फॉर्म चिंताजनक था. वह पिछली सात पारियों से कोई अर्धशतक नहीं बना पाए थे, जिसमें चार पारियां दहाई के आंकड़े से कम की थीं. ऐसे नाजुक मोड़ पर अभिषेक ने शानदार अंदाज में धमाकेदार वापसी की.
सीरीज के पहले टी20 में अर्धशतक और दूसरे मैच में एक आक्रामक कैमियो खेलने के बाद अभिषेक तीसरे मैच में पूरी तरह से विस्फोटक मोड में दिखे. उन्होंने केवल 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद वे 34 गेंदों में 108 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के जड़े.