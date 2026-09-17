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30 गेंद पर शतक: अभिषेक शर्मा ने दिल्ली में दनादन मारे रन, शतक के बाद दिखाया एर्लिंग हालैंड का सेलिब्रेशन

अभिषेक शर्मा न केवल अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बल्कि अपने अनोखे सेलिब्रेशन के लिए भी जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में विशेष रूप से आईपीएल के दौरान कई खास सेलिब्रेशन स्टाइल दिखाए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 17, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:33 PM IST
30 गेंद पर शतक: अभिषेक शर्मा ने दिल्ली में दनादन मारे रन, शतक के बाद दिखाया एर्लिंग हालैंड का सेलिब्रेशन
Image Credit: अभिषेक शर्मा और एर्लिंग हालैंड. Photo Credit: BCCI/AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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