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Hindi Newsक्रिकेटIPL इतिहास में अभिषेक शर्मा बनाएंगे ये दो महारिकॉर्ड, लिस्ट में ये अनोखा शतक भी शामिल

IPL इतिहास में अभिषेक शर्मा बनाएंगे ये दो महारिकॉर्ड, लिस्ट में ये 'अनोखा शतक' भी शामिल

टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा अपनी तूफानी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट हो या आईपीएल, अभिषेक शर्मा के खेलने का अंदाज एक जैसा रहता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में विस्फोटक अर्धशतक (21 गेंद पर 52 रन) लगाकर भारत को चैंपियन बनाने में अपना खास योगदान देने वाले अभिषेक शर्मा की नजर अब IPL 2026 पर है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 20, 2026, 04:38 PM IST
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टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा अपनी तूफानी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट हो या आईपीएल, अभिषेक शर्मा के खेलने का अंदाज एक जैसा रहता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में विस्फोटक अर्धशतक (21 गेंद पर 52 रन) लगाकर भारत को चैंपियन बनाने में अपना खास योगदान देने वाले अभिषेक शर्मा की नजर अब IPL 2026 पर है. 28 मार्च से शुरू हो रहे IPL 2026 सीजन में अभिषेक शर्मा दो महारिकॉर्ड बना सकते हैं. अभिषेक शर्मा इसी के साथ ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं.

1. अभिषेक शर्मा लगाएंगे 'अनोखा शतक'

आईपीएल 2025 तक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने 74 मैचों में 96 छक्के लगाए हैं. आईपीएल 2026 में 4 छक्के और लगाते ही अभिषेक शर्मा के सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 100 छक्के पूरे हो जाएंगे और ऐसा करने वाले वह टीम के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज होंगे. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 100 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज पूर्व कप्तान और 2016 में टीम को चैंपियन बनाने वाले दिग्गज खिलाड़ी डेविड वॉर्नर हैं. डेविड वॉर्नर ने 2014 से 2021 के बीच सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 95 मैचों में 143 छक्के लगाए हैं.

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2. 2000 रन का महारिकॉर्ड भी होगा पूरा

अभिषेक शर्मा IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2000 रन भी पूरे कर सकते हैं. ऐसा करने वाले वह टीम के चौथे बल्लेबाज बनेंगे. इसके लिए उन्हें 247 रनों की जरूरत है. अभिषेक शर्मा फॉर्म में लौट चुके हैं और टूर्नामेंट लंबा है, इसलिए पूरी संभावना है कि वह 2,000 रन का आंकड़ा आगामी सीजन में छू लेंगे. अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं. वह 1 शतक और 9 अर्धशतकों की मदद से 1,753 रन बना चुके हैं.

आगामी सीजन में 2,000 रन पूरा करने के साथ ही उनके पास केन विलियमसन को पीछे छोड़ते हुए टीम का तीसरा सफल बल्लेबाज बनने का अवसर है. केन विलियमसन ने 2015 से 2022 के बीच 76 मैचों में 2,101 रन बनाए थे. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे सफल बल्लेबाज डेविड वॉर्नर हैं. डेविड वॉर्नर ने 2 शतक और 40 अर्धशतकों की मदद से 4,014 रन बनाए हैं. दूसरे स्थान पर शिखर धवन हैं, जिन्होंने 2013 से 2018 के बीच 91 मैचों में 21 शतक लगाते हुए 2,768 रन बनाए हैं.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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