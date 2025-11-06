T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर अभिषेक शर्मा, गेल और रोहित जैसे बल्लेबाज भी नहीं कर पाए ये कमाल

India vs Australia 4th T20I: अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं और वह आज इतिहास रच सकते हैं. बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल मैदान पर खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा. पांच मैचों की इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया 1-1 की बराबरी पर हैं. भारत अगर आज का मैच जीत लेता है, तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में 2-1 से अजेय बढ़त बना लेगा.

T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. अभिषेक शर्मा अगर आज 68 से कम गेंदों में कम से कम 39 रन बना लेते हैं, तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन बनाने के मामले में दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन जाएंगे. अभिषेक शर्मा, जिन्होंने पिछले साल जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत के लिए अपना T20I डेब्यू किया था, अब तक 500 गेंदों में 961 रन बना चुके हैं.

टिम डेविड का रिकॉर्ड खतरे में

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 1000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज टिम डेविड के नाम पर दर्ज है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 नवंबर को होबार्ट में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में टिम डेविड ने 38 गेंदों में 74 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए. टिम डेविड ने 569 गेंदों पर 1000 रन पूरे किए थे. फिलहाल भारत के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव 573 गेंदों के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. वहीं, न्यूजीलैंड के फिन एलन 611 गेंदों के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. टिम डेविड (ऑस्ट्रेलिया) - 569 गेंदों पर 1000 रन

2. सूर्यकुमार यादव (भारत) - 573 गेंदों पर 1000 रन

3. फिन एलन (न्यूजीलैंड) - 611 गेंदों पर 1000 रन

विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

इसके अलावा, अभिषेक शर्मा के पास मैचों के लिहाज से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने का भी मौका होगा. फिलहाल, यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर दर्ज है. विराट कोहली ने भारत के लिए 1000 T20I रन बनाने के लिए 29 मैच खेले थे. अभिषेक शर्मा के पास आज अपने 28वें T20I मैच में 1000 रन का आंकड़ा छूने का मौका है. ऐसा करते ही वह विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. मैचों के लिहाज से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज डेविड मलान और चेक गणराज्य के बल्लेबाज सबावून डेविजी के नाम पर दर्ज है. दोनों ही बल्लेबाजों में 24-24 T20I मैचों में यह कमाल किया था.

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन (मैचों के लिहाज से)

1. विराट कोहली - 29 मैचों में 1000 रन

2. केएल राहुल - 32 मैचों में 1000 रन

3. सूर्यकुमार यादव - 33 मैचों में 1000 रन

4. रोहित शर्मा - 47 मैचों में 1000 रन