T20I में 'SUPERFAST' 100 छक्के, अभिषेक शर्मा महारिकॉर्ड बनाने से 2 कदम दूर, हिल जाएगी रिकॉर्ड-बुक

India vs England 1st T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20I मैच आज रात 10 बजे (भारतीय समयानुसार) से चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा. टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा अगर इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में 2 छक्के लगाने में कामयाब रहते हैं, तो वह एक 'प्रचंड महारिकॉर्ड' बना देंगे. अभिषेक शर्मा इसी के साथ ही क्रिस गेल और सूर्यकुमार यादव का महारिकॉर्ड तोड़ देंगे. अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने के मामले में क्रिस गेल और सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ देंगे.
अभिषेक शर्मा इस तरह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे. अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 T20I बल्लेबाज हैं. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 48 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 191.63 के स्ट्राइक रेट और 33.04 की औसत से 1487 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 10 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 146 चौके और 98 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर 135 रन है.
1. एविन लुईस (वेस्टइंडीज) - 42 पारियों में 100 छक्के
2. सूर्यकुमार यादव (भारत) - 49 पारियों में 100 छक्के
3. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 49 पारियों में 100 छक्के
4. कॉलिन मुनरो (न्यूजीलैंड) - 57 पारियों में 100 छक्के
5. एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) - 70 पारियों में 100 छक्के
बता दें कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एविन लुईस के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. एविन लुईस ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 42 पारियों में 100 छक्के जड़ने का कमाल किया था. अब अभिषेक शर्मा के पास इस एलीट लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने का मौका है. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 146 चौके और 98 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा ने अभी तक ओवरऑल 198 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 176.13 के स्ट्राइक रेट और 33.06 की औसत से 5853 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने इस दौरान 9 शतक और 36 अर्धशतक ठोके हैं.
आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद 'अय्यर एंड कंपनी' के सामने कई सवाल हैं. यह दुनिया की सबसे मजबूत टी20 टीमों में से एक के खिलाफ खुद को फिर से साबित करने का मौका भी है. आयरलैंड में मिली हार ने भारत की बैटिंग यूनिट को लेकर चिंता खड़ा कर दी है. विस्फोटक स्ट्रोक-मेकर्स से भरी लाइन-अप होने के बावजूद, मेहमान टीम दोनों मैचों में बड़ी साझेदारी बनाने या अहम मौकों पर फायदा उठाने में नाकाम रही. अब जब उनके सामने 5 मुकाबलों की लंबी सीरीज है, तो भारत उम्मीद करेगा कि पिछले झटके सबक के तौर पर काम आएं. एक बार फिर सभी की निगाहें नए कप्तान श्रेयस अय्यर पर होंगी. भले ही श्रेयस अय्यर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में शानदार कप्तान के तौर पर पहचान बनाई है, लेकिन विदेशी हालात में भारत की कप्तानी करना बिल्कुल अलग चुनौती है.
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई.
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट (विकेटकीपर), जोश टोंग, ल्यूक वुड.