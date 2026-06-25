भारत का एक घातक बल्लेबाज ऐसा है, जो आयरलैंड की टीम को पहले T20I मैच में अकेले दम पर तहस-नहस कर सकता है. यह बल्लेबाज भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है. आयरलैंड की टीम को सबसे बड़ा खतरा भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा से होगा. अभिषेक शर्मा बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ कल होने वाले पहले T20I मैच में ओपनिंग करते हुए चौके और छक्कों की बरसात कर सकते हैं.
बता दें कि भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20I मैच कल बेलफास्ट में शाम 6:00 बजे (IST) से खेला जाएगा. अभिषेक शर्मा अगर आयरलैंड के खिलाफ इस मैच में शतक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो वह एक 'प्रचंड महारिकॉर्ड' बना देंगे. इसी के साथ ही अभिषेक शर्मा की एंट्री क्रिस गेल, बाबर आजम, डेविड वॉर्नर और विराट कोहली के महान क्लब में हो जाएगी. अभिषेक शर्मा ने अभी तक ओवरऑल 196 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 175.77 के स्ट्राइक रेट और 33.16 की औसत से 5804 रन बनाए हैं.
अभिषेक शर्मा ने टी20 में 9 शतक और 36 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 543 चौके और 367 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 में हाईएस्ट स्कोर 148 रन है. अभिषेक शर्मा अगर आयरलैंड के खिलाफ इस मैच में शतक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो वह ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 10 या उससे ज्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के पांचवें और भारत के केवल दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. दुनिया में अभी तक केवल 4 बल्लेबाजों ने ही टी20 क्रिकेट में 10 या उससे ज्यादा शतक ठोके हैं, जिसमें क्रिस गेल, बाबर आजम, डेविड वॉर्नर और विराट कोहली के नाम शामिल हैं.
1. क्रिस गेल - 22 शतक
2. बाबर आजम - 13 शतक
3. विराट कोहली - 10 शतक
4. डेविड वॉर्नर - 10 शतक
अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 T20I बल्लेबाज हैं. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 46 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 190.47 के स्ट्राइक रेट और 33.44 की औसत से 1438 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 10 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 139 चौके और 96 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर 135 रन है.