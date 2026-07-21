विराट कोहली के महान क्लब में होगी अभिषेक शर्मा की एंट्री! जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में रच देंगे इतिहास

IND vs ZIM 1st T20I: भारत और जिम्बाब्वे (India vs Zimbabwe) के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज गुरुवार (23 जुलाई) से होगा. पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला हरारे में शाम 4:30 बजे (IST) से खेला जाएगा. टीम इंडिया का एक घातक बल्लेबाज ऐसा है, जो जिम्बाब्वे की टीम को पहले T20I मैच में अकेले दम पर तहस-नहस कर सकता है. यह बल्लेबाज भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है. जिम्बाब्वे की टीम को सबसे बड़ा खतरा भारत के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा से होगा.
अभिषेक शर्मा हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान ओपनिंग करते हुए चौके और छक्कों की बारिश कर सकते हैं. अभिषेक शर्मा अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज के किसी भी मैच में शतक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो वह एक 'प्रचंड महारिकॉर्ड' बना देंगे. इसी के साथ ही अभिषेक शर्मा की एंट्री क्रिस गेल, बाबर आजम, डेविड वॉर्नर और विराट कोहली के महान क्लब में हो जाएगी. अभिषेक शर्मा ने अभी तक ओवरऑल 203 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 176.15 के स्ट्राइक रेट और 32.87 की औसत से 5984 रन बनाए हैं.
अभिषेक शर्मा ने टी20 में 9 शतक और 37 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 566 चौके और 375 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 में हाईएस्ट स्कोर 148 रन है. अभिषेक शर्मा अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज के किसी भी मैच में शतक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो वह ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 10 या उससे ज्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के पांचवें और भारत के केवल दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. दुनिया में अभी तक केवल 4 बल्लेबाजों ने ही टी20 क्रिकेट में 10 या उससे ज्यादा शतक ठोके हैं, जिसमें क्रिस गेल, बाबर आजम, डेविड वॉर्नर और विराट कोहली के नाम शामिल हैं.
1. क्रिस गेल - 22 शतक
2. बाबर आजम - 13 शतक
3. विराट कोहली - 10 शतक
4. डेविड वॉर्नर - 10 शतक
अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 T20I बल्लेबाज हैं. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 53 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 190.35 के स्ट्राइक रेट और 32.36 की औसत से 1618 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 11 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 162 चौके और 104 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर 135 रन है.