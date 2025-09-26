Advertisement
अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में जड़ा 'तिहरा शतक', ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया. इस मैच के दौरान अभिषेक ने सीजन में अपने रनों का तिहरा शतक पूरा किया और ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. उनके लिए यह उपलब्धि इसलिए ऐतिहासिक है, क्योंकि अभिषेक पहली बार एशिया कप में खेल रहे हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 26, 2025, 09:17 PM IST
Abhishek Sharma Batting: भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया. इस मैच के दौरान अभिषेक ने सीजन में अपने रनों का तिहरा शतक पूरा किया और ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. उनके लिए यह उपलब्धि इसलिए ऐतिहासिक है, क्योंकि अभिषेक पहली बार एशिया कप में खेल रहे हैं.

शतक से चूके अभिषेक, लेकिन रच दिया इतिहास

हालांकि, पिछले दो मुकाबलों की तरह ही अभिषेक के पास इस मैच में भी शतक ठोकने का मौका था, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह बाउंड्री पर कैच आउट हो गए. अभिषेक ने 31 गेंदों में 61 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से दो छक्के और 8 चौके निकले. अभिषेक ने मात्र 22 गेंदों में फिफ्टी ठोकी. यह उनकी टूर्नामेंट में लगातार तीसरी फिफ्टी रही. इस पारी के दम पर अभिषेक ने अपने नाम बड़ा रिकॉर्ड कर लिया.

'तिहरा शतक' ठोकने वाले पहले बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ खेली अर्धशतकीय पारी के दौरान इस सीजन में 300 रनों का आंकड़ा पूरा किया, जिसने उन्हें टी20 एशिया कप के किसी एक सीजन में 300 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बना दिया. इस बीच अभिषेक ने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया, जो इस फॉर्मेट के एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हुए थे. रिजवान ने 2022 में 281 रन बनाए थे. भारत के विराट कोहली ने इसी सीजन में 276 रन बनाए थे.

टी20 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा - 309 रन*
मोहम्मद रिजवान - 281 रन
विराट कोहली - 276 रन
इब्राहिम जादरान - 196 रन
बाबर हयात - 194 रन

रोहित-रिजवान के इस रिकॉर्ड की बराबरी

अभिषेक ने जैसे ही मुकाबले में 30 रन पूरे किए उन्होंने रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. दरअसल, अभिषेक का यह लगातार 7वें टी20 इंटरनेशनल मैच में 30 या इससे ज्यादा का स्कोर था. इसके साथ ही अभिषेक, मोहम्मद रिजवान और रोहित शर्मा के साथ संयुक्त रूप से टी20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा 30 या 30+ स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित और रिजवान ने भी 7-7 बार ऐसा किया था. अभिषेक के पास आगामी मुकाबले में इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका भी होगा.

टी20 इंटरनेशनल मैचों में लगातार सबसे ज्यादा 30+ स्कोर करने वाले खिलाड़ी

7 - मोहम्मद रिजवान, 2021
7 - रोहित शर्मा, 2021-22
7 - अभिषेक शर्मा, 2025*

