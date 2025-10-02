Advertisement
आज है सगाई सुन लड़की के भाई... युवराज सिंह और अभिषेक शर्मा का जबरदस्त डांस, ब्लैक ड्रेस में काट रहे गदर

एशिया कप के दौरान अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन कर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में लोहा मनवाया. अब अपनी बहन की प्री-वेडिंग सेरेमनी में अपने गुरु के साथ थिरकते दिख रहे हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:19 PM IST
एशिया कप के दौरान अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन कर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में लोहा मनवाया. अब अपनी बहन की प्री-वेडिंग सेरेमनी में अपने गुरु के साथ थिरकते दिख रहे हैं.  अभिषेक के साथ उनके पिता और पंजाबी सिंगर रंजीत बावा और भी कई हस्तियां मौजूद  रही. युवराज और अभिषेक का जबरदस्त भांगड़ा देखने को मिला.  लुधियाना में आयोजित इस फंक्शन में अभिषेक और युवराज सिंह को साथ नाचता देख फैन खूब पसंद कर रहे हैं.  उनकी बहन की शादी 3 अक्टूबर को है.

बहन कोमल की प्री-वेडिंग
अभिषेक की बहन कोमल शर्मा ने एशिया कप की वजह से अपनी शादी की डेट को बढ़वा दिया था. उनकी प्री-वेडिंग में कई बड़े सिंगर मौजूद रहे, जिसमें सिंगर रंजीत बावा ने अपनी शानदार आवाज से समा बांध दिया. बता दें कि पेशे से अभिषेक की बहन फिजियोथेरेपिस्ट हैं. एशिया कप के दौरान वह कई बार मैदान में अभिषेक को चियर करते दिखी. दोनों भाई बहनों के बीच का प्यार शायद ही किसी से छिपा होगा. अब बहन कोमल की शादी में अभिषेक अपने आदर्श के साथ थिरकते दिख रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ब्लैक ड्रेस में काट रहे गदर
अभिषेक शर्मा वायरल वीडियो में अपने पिता राजकुमार शर्मा और युवराज सिंह के साथ जमकर एंजॉय करते दिख रहे हैं. युवराज ने नेवी ब्लू कलर का कुर्ता पहना है. अभिषेक ने ब्लैक कलर का एटयार पहना हुआ है. फैंस उनके इस डैसिंग लुक को जमकर पसंद कर रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है. बीते कुछ दिनों अभिषेक ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है. अब उनके इस लुक की खूब चर्चा हो रही है.

अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन
एशिया कप के दौरान अभिषेक ने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए जमकर रन बनाए.  उन्होंने अपने एशिया कप के  पहले ही सीजन में खेले 7 मैचों में 314 रन बना दिए.  इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक ठोके और उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा. अभिषेक के धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत उनके 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के खिताब से नवाजा गया.  

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

