11 रनों से चूके अभिषेक..., नहीं कर पाए विराट के महारिकॉर्ड की बराबरी, 10 सालों से अभी तक है अटूट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में सभी की निगाहें टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर थी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर निराश किया. अभिषेक इस सीरीज में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. आज जब वह खेलने उतरे तो कयास लगाए जा रहे थे कि अभिषेक भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे और कोहली का रिकॉर्ड अभी भी अटूट रहेगा. विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड आज के 10 साल पहले कायम किया था जो आज भी कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है.
कोहली अभी भी नंबर 1
भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1000 रन बनाने के मामले में नंबर 1 हैं. कोहली ने ये कारनामा 27 पारियों में किया था. उन्होंने साल 5 अक्टूबर 2015 को धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में ये ऐतिहासिक कारनामा किया है. कोहली ने आज के 10 साल पहले 27 पारियों में सबसे तेज 1000 रन बनाकर ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम किया था. यह रिकॉर्ड आज भी अटूट है. इसे तोड़ने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ जाएगी.
11 रनों से चूके
आज अपनी पारी की शुरुआत करने से पहले अभिषेक- कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी करने ले मात्र 39 रनों से पीछे थे. ऐसे में उम्मीदें थी कि वह 1000 रन बनाकर कोहली के बराबर आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर निराश किया और वह महज 28 रन बनाकर आउट हो गए. वह महज 11 रनों से चूक गए. अभिषेक इस सीरीज के दौरान बस एक मैच में 68 रन बना पाए हैं. सीरीज की शुरुआत के पहले उन्हें लेकर जैसी चर्चा थी उनका प्रदर्शन उश हिसाब का बिल्कुल नहीं रहा.
अभिषेक का टी 20I करियर
अभिषेक ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मैच से की थी. उन्होंने अपने करियर में अभी तक खेले 28 मैचों की 27 पारियों में 36.78 की औसत और 192.50 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 989 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक भी लगाए हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 135 रनों का रहा है.
